К рождению ребенка с врожденными дефектами приводит питание матери

Американские ученые из Университета Северной Каролины сделали заключение о том, что появление на свет детей с расщелиной позвоночника и другими врожденными дефектами может быть связано с тем обстоятельством, что в рационе женщины крайне мало углеводов. Обычно от углеводов отказываются те, кто очень дорожит фигурой.