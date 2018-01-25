К рождению ребенка с врожденными дефектами приводит питание матери

Американские ученые из Университета Северной Каролины сделали заключение о том, что появление на свет детей с расщелиной позвоночника и другими врожденными дефектами может быть связано с тем обстоятельством, что в рационе женщины крайне мало углеводов. Обычно от углеводов отказываются те, кто очень дорожит фигурой.
Согласно представленным данным, женщины, которые во время беременности или зачатия ограничивали себя в углеводах, предпочитая питаться по принципу диеты Аткинса (упор – на белковые продукты), на 30% чаще имеют детей с врожденными дефектами нервной системы.
Участницами данного исследования стали 11 285 беременных женщин. Впоследствии 1 740 из них родили детей с нарушениями. Проанализировав имевшуюся информацию об этих пациентках, специалисты заключили: врожденные дефекты у их потомства могли быть связаны с нехваткой фолиевой кислоты из-за недостаточного употребления углеводной пищи, пишет Rus.tvnet.lv.
Фолиевая кислота, или витамин B9, содержится во многих овощах, бобовых, в апельсинах, коричневом рисе, хлебе. Все эти продукты также содержат много углеводов, потребление которых ограничивается многими диетами.
«Крайне важно, чтобы потребление беременными женщинами фолиевой кислоты было достаточным. Фолиевая кислота является ключом к развитию позвоночника и черепа ребенка»,- подчеркнули авторы проекта.