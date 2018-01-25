Шесть повседневных вещей, которые нарушают баланс гормонов

1. Стресс

Хронический стресс приводит к сдвигу гормонального баланса в сторону повышения выработки так называемых гормонов стресса (кортизола и адреналина). Согласно Американской психологической ассоциации, увеличение синтеза этих веществ может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта, повышению уровня глюкозы в крови, увеличению аппетита, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Плохой сон

Как и в случае постоянного стресса, депривация сна увеличивает выработку кортизола, а также нарушает синтез грелина и лептина (гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения). Таким образом, отсутствие нормального ночного сна повышает вероятность возникновения метаболических расстройств.

3. Косметика

В некоторых косметических средствах обнаруживаются ксеноэстрогены (вещества, которые при попадании в организм имитируют эффект женских половых гормонов, однако таковыми не являются). А ведь косметика – одна из тех вещей, которыми мы пользуемся ежедневно. Фталаты, применяемые в косметологии и парфюмерии, могут оказывать негативное влияние на работу репродуктивной системы.

4. Мясные изделия

В пищевой промышленности активно используются гормональные вещества для стимуляции роста животных, которых выращивают на убой. Гормоны, содержащиеся в мясе этих животных, затем попадают в наш организм. Это может приводить к негативным последствиям для здоровья. Некоторые учёные даже связывают возникновение рака молочной железы с потреблением мяса.

5. Свет

Не стоит удивляться! Воздействие света (как естественного, так и искусственного) оказывает влияние на уровень наших гормонов. Гормон мелатонин, который синтезируется в средней доле гипофиза, регулирует цикл сон-бодрствование. Именно это вещество отвечает за то, что мы активны днём и хотим спать ночью. Чрезмерное воздействие света в ночное время суток (например, излучение от электронных устройств) может привести к снижению выработки мелатонина и нарушению регуляции циркадных ритмов.

6. Кофе

Не спешите расстраиваться! Безусловно, потребление кофе в небольших количествах оказывает массу положительных эффектов на организм: тонизирование нервной системы, улучшение когнитивных функций, снижение усталости, улучшение кровоснабжения головного мозга. Однако большие дозы кофеина повышают уровень кортизола. Это может вызвать раздражимость, тревогу, перевозбуждение, увеличение аппетита, повышение уровня глюкозы в крови. Во избежание побочных эффектов рекомендуется выпивать не более 2 чашек кофе в день.