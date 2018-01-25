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Кейт Миддлтон перешла на одежду для беременных

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, супруга внука Елизаветы II принца Уильяма, появилась на публике в пальто для беременных, сообщает The Telegraph.

Во время визита в клинику Maurice Wohl Clinical Neuroscience Institute Кейт была одета в голубое пальто и платье люксовой марки одежды для беременных Seraphine.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Ранее для официальных визитов она выбирала верхнюю одежду обычных марок, но на текущем сроке беременности предпочла особый покрой, пишет Rus.tvnet.lv.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

На сайте производителя уже отметили выбор герцогини и предложили покупательницам повторить ее образ. Пальто и платье продаются по цене 235 и 85 фунтов стерлингов (335 и 120 долларов) соответственно.

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