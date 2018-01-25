четверг, 25 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

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Сила в простоте: творожно-банановые блинчики

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Иногда хочется чего-то легкого и незатейливого, но при этом удивительно вкусного. Если ищите рецепт на такой случай - вы уже нашли его.

Ингредиенты

    Творог 500 г

    Бананы 2 шт.

    Яйца 2 шт.

    Мука 4 ст.л.

    Сахар 4 ст.л.

    Растительное масло

Приготовление

Творог растереть с сахаром, добавить яйца и перемешать. Бананы очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Добавить натертые бананы и муку в творожную массу. Тщательно вымесить тесто ложкой или лопаткой, пишет Ivona.bigmir.net.

Выкладывать приготовленную массу ложкой на хорошо разогретую с маслом сковороду. Обжаривать с двух сторон.

Подавать можно со сметаной, вареньем или сгущенкой.

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