Сила в простоте: творожно-банановые блинчики
25 января 2018 г., 18:49
Иногда хочется чего-то легкого и незатейливого, но при этом удивительно вкусного. Если ищите рецепт на такой случай - вы уже нашли его.
Ингредиенты
Творог 500 г
Бананы 2 шт.
Яйца 2 шт.
Мука 4 ст.л.
Сахар 4 ст.л.
Растительное масло
Приготовление
Творог растереть с сахаром, добавить яйца и перемешать. Бананы очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Добавить натертые бананы и муку в творожную массу. Тщательно вымесить тесто ложкой или лопаткой, пишет Ivona.bigmir.net.
Выкладывать приготовленную массу ложкой на хорошо разогретую с маслом сковороду. Обжаривать с двух сторон.
Подавать можно со сметаной, вареньем или сгущенкой.