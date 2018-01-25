Пять причин, почему вы не можете отрастить длинные волосы

Наша редакция решила рассказать вам, почему волосы перестают расти. Также мы подскажем, что нужно делать, чтобы получить длинные, густые и здоровые волосы.

Приобретите щетку для волос с натуральной щетиной. Расчесывание волос такой щеткой улучшает приток крови к коже головы, вследствие чего будут расти здоровые и сильные пряди, пишет Ivona.bigmir.net.

Избегайте наращивания волос. Такой метод считается самой пагубной процедурой для волос, так как лишний вес искусственного волоса может вырвать ваши локоны с корнем.

Ежедневно делайте массаж головы. Ученые доказали, что ежедневный массаж головы способен существенно увеличивать толщину каждого волоса, улучшает циркуляцию крови к волосяным луковицам и стимулирует рост. Делайте массаж в течении 10-15 минут, и ваши волосы начнут преображаться.

Контролируйте температуру воздействия на волосы. Избыток горячих температур препятствует отращиванию густых и длинных волос и ведет к сухим, безжизненным кончикам и сечению. Пользуйтесь феном, утюжком и другими горячими приборами для волос только в самых экстренных случаях.