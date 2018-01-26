Как приготовить вкусный шоколадный ликер

Первое, что нам понадобится – качественный черный шоколад. Обязательно обратите внимание на этикетку: в составе должно быть много какао-бобов и какао-масла. Но если перечень ингредиентов начинается с сахара, вкусный ликер не получится.

Итак, возьмите плитку шоколада и порубите ее с помощью ножа в мелкую крошку. Пересыпьте в кастрюлю и добавьте водку или домашний дистиллят крепостью 40 градусов. На одну плитку шоколада (100 граммов) понадобится 750 граммов. Оставьте растворяться, пишет Segondya.ua.

Тем временем приготовьте сироп. Налейте в сотейник 200 граммов молока, 200 граммов воды и 500 граммов сахара. Нагревайте, помешивая, на умеренном огне, следя за тем, чтобы смесь не кипела слишком сильно. Снимите готовый сироп с огня и остудите до комнатной температуры.