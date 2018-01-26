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Как приготовить вкусный шоколадный ликер

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Хороший шоколадный ликер стоит дорого. Чтобы сэкономить, телеведущий Сергей Ливадный предлагает приготовить его на собственной кухне.

Первое, что нам понадобится – качественный черный шоколад. Обязательно обратите внимание на этикетку: в составе должно быть много какао-бобов и какао-масла. Но если перечень ингредиентов начинается с сахара, вкусный ликер не получится.

Итак, возьмите плитку шоколада и порубите ее с помощью ножа в мелкую крошку. Пересыпьте в кастрюлю и добавьте водку или домашний дистиллят крепостью 40 градусов. На одну плитку шоколада (100 граммов) понадобится 750 граммов. Оставьте растворяться, пишет Segondya.ua.

Тем временем приготовьте сироп. Налейте в сотейник 200 граммов молока, 200 граммов воды и 500 граммов сахара. Нагревайте, помешивая, на умеренном огне, следя за тем, чтобы смесь не кипела слишком сильно. Снимите готовый сироп с огня и остудите до комнатной температуры.

Соедините в большой банке с крышкой обе смеси. Если на дне останется шоколадный осадок, нагрейте емкость на водяной бане, окунув ее в теплую воду. Помешивайте ложкой, чтобы шоколад растворился. Готовый ликер должен настояться примерно в течение 14 дней.

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