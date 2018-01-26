Десять вещей, которые нельзя делать за детей

AdMe.ru собрал список вещей, которые никогда не надо делать за детей. Учтите это, и сыновья и дочки скажут вам спасибо.

1. Говорить вместо детей

Все начинается с тех радостных моментов, когда на вопрос в адрес карапуза: «Ой, а как же нас зовут?» мы спешим ответить: «Сашенька». Хорошо, если бы эта привычка кончалась вместе с освоением ребенком техники речи. Так нет же, мы умудряемся отвечать и за детей-подростков — в гостях, в магазине, даже дома.

И что имеем в итоге? Своими же руками забираем у сына или дочери шанс научиться отвечать за себя. Можно подсказать, что нужно говорить, если ребенок просит. Но брать инициативу в свои руки точно не нужно.

Как быть? В следующий раз, когда возникает соблазн сказать за ребенка, попробовать сдержаться и дать слово ему самому.

2. Стараться стать другом

Многие из нас стремятся стать друзьями своим детям, да такими, от которых нет секретов. Такое желание мамы или папы вполне можно понять. Но давайте копнем глубже. Кто такой друг? Это человек, который с нами на равных, на одном уровне. Да, ему можно все рассказать, но глупо рассчитывать, что он прикроет тебе спину.

У родителей другая роль — заботливых и любящих старших. Попытки слишком близко дружить не нужны, пусть дети ищут товарищей среди ровесников. А к маме и папе придут за безусловной любовью и поддержкой, когда это нужно.

Как быть? Отказаться от панибратства в отношениях, воспитывать взаимное уважение и поддержку.

3. Хотеть

Мы-то хорошо знаем, что брокколи полезнее конфет, а новые кроссовки нужнее куклы. Вот и диктуем детям, явно или скрыто, что и как они должны хотеть. А там, как в анекдоте: «Мама, я хочу кушать?» «Нет, сынок, ты замерз и хочешь погреться».

К чему приводят такие попытки? К подавлению собственного «я», своих желаний и целей. А также к привычке чувствовать себя безвольной жертвой, а если ребенок «с характером» — то к закономерному бунту против вас и всего мира.

Как быть? Искать потребности и желания ребенка. А если нужно научить полезным привычкам, делать это без насилия, не через «надо», а через «хорошо».

4. Обслуживать себя

Уже 2—3-летний ребенок может сам снимать с себя и надевать многие предметы одежды, споласкивать за собой чашку и закидывать грязные штанишки в стиральную машинку. Мало того, в этом возрасте у детей есть огромное желание все делать самому.