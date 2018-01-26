Семь привычек, с которыми придется расстаться, если вы хотите здоровый цвет лица

Для того чтобы не дать своему лицу быстро постареть и изменить свой цвет, постарайтесь избавиться от этих семи привычек, пишет Lifter.com.ua.

1. Прикасаться часто к своему лицу

Мы все чаще подвергаемся стрессовым ситуациям, не следим за своими жестами и привычками. Как правило, во время стрессовой ситуации девушки чаще касаются своего лица на протяжении дня. Старайтесь меньше так делать, поскольку это приводит к появлению раздражения и сыпи, которые портят вашу кожу.

2. Наносить больше двух слоев туши на ресницы

Применение более двух слоев туши для ресниц может быть опасно для них. Будет хуже, если вы пользуетесь при этом водостойкой тушью, поскольку она делает их грубее, они высушиваются и быстро ломаются.

Лучше всего наносить не больше двух слоев туши, а также не забывайте ежедневно смывать макияж.

3. Много загорать

Солнце является злейшим врагом молодой кожи. Прямые солнечные лучи высушивают кожу, повышают риск возникновения рака, а также вызывают преждевременные пятна и морщины.

Никогда не выходите на пляж без солнцезащитного крема. В наше время загар становится более опасным, нежели раньше.

4. Плохо питаться

Прежде чем что-то съесть, подумайте, полезно ли оно для вас. Не питайтесь жирной пищей слишком часто. Старайтесь избегать еды, в которой большое количество сахара. Чем больше вы потребляете такую пищу, тем менее эластичной становится ваша кожа. Это все ускоряет процесс старения.

5. Курить

Все, что вы потребляете, попадает в кровь. Никотин не является исключением из этого правила. Токсины попадают в кровь, разносятся по всему организму и влияют на вашу кожу. Она обезвоживается, а позже на лице начинают появляться прыщи.

Если хотите сохранить здоровый вид своей кожи - бросайте курить.

6. Плохо спать

Для поддержания хорошего здоровья требуется 8 часов сна в день. Ночью ваше тело восстанавливается, а если вы не соблюдаете такой режим, оно не успевает восстановиться. От этого также возникают проблемы с кожей.

Бессонница - это большой враг красоты. Так, у женщин, которые плохо спят, через время появляются темные круги под глазами, мешки, морщины, прыщи. Мало приятного, правда?

7. Подвергаться стрессам