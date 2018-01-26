Пять вариантов лжи, которую говорят себе женщины, когда влюбляются в женатого

Мужчины изменяют своим девушкам и женам по множеству причин, и столько же причин того, почему некоторые женщины становятся любовницами этих мужчин. Но неважно, каким бы хорошим ни было оправдание, как бы много лжи ты ни говорила себе, чтобы оправдать свои чувства, когда узнаешь, что влюбилась в женатого, ничто не может изменить тот факт, что когда кто-то изменяет, кому-то больно.
Мы все знаем, как много плохих последствий приносят измены. Но все мы время от время сталкиваемся со сложным выбором и решениями в личной жизни, особенно когда сердце и разум хотят разного. Так что же происходит, когда ты хочешь того, кто уже занят?
Роман с женатым мужчиной — опасная игра. Ты открываешь свое сердце потенциальной боли, потому что даже когда ты пытаешься говорить себе, что не будешь привязываться к нему, что это только секс, ты знаешь, что твои чувства к нему будут только усиливаться, и это ни к чему хорошему не приведет, пишет Soulpost.ru.
Вот пять вариантов лжи, которую женщины говорят себе, чтобы оправдать свою любовь к женатому:
1. Если его жена не знает, то ей и не больно.
Это неправда. Просто потому что она сейчас ничего не знает о его измене, не значит, что она никогда не узнает об этом. А когда узнает, это разобьет ей сердце. Прямо сейчас, пока ты с ним встречаешься, она посвящает свою жизнь этому мужчине. И когда-то они клялись друг другу в любви, в болезни и здравии, и так далее. Так что когда она узнает о его измене, ей в любом случае будет больно. А все рано или поздно выходит наружу.
2. Это только секс
Многие люди, которые изменяют или участвуют в измене, говорят так. Они думают, что могут сохранить секс только сексом, и в любой момент покончить с этим без всяких проблем. Но так редко когда бывает. Сколько бы раз люди ни обещали себе не привязываться, это практически невозможно. Особенно для женщин. Когда ты проводишь так много времени с другим человеком на таком уровне, сложно не развить чувства. А чувства все усложняют.
3. Я осознаю всю ситуацию и не хочу ничего больше
Это идет в продолжение второго пункта. Даже если ты осознаешь, что у тебя связь с женатым, что он никогда не уйдет от своей жены, это не обезопасит тебя от того, что ты можешь в него влюбиться. У некоторых получается, но это большой риск, и на кону твое сердце. Ты действительно хочешь этого?
4. Он бросит жену ради меня, когда будет готов
Ты должна понимать, что это почти никогда не происходит. А если происходит, то примерно в первый год ваших отношений. Он может говорить тебе, что хочет быть только с тобой, но зачастую это только для того, чтобы удержать тебя рядом. Мужчины знают, что хотят слышать женщины — особенно женатые мужчины, и они не боятся говорить то, что нужно им, чтобы не искать себе новую любовницу.
5. Она плохо с ним обращается, ему лучше без нее
Женатый мужчина, который изменяет своей жене, очевидно, будет говорить все, чтобы убедить другую женщину, что она ничего не делает неправильно, будучи с ним. Он может говорить, как ужасна его жена, что они постоянно ссорятся или что уже собираются разводиться. Но скорее всего это просто ложь.