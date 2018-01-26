Пять вариантов лжи, которую говорят себе женщины, когда влюбляются в женатого

Мы все знаем, как много плохих последствий приносят измены. Но все мы время от время сталкиваемся со сложным выбором и решениями в личной жизни, особенно когда сердце и разум хотят разного. Так что же происходит, когда ты хочешь того, кто уже занят?

Роман с женатым мужчиной — опасная игра. Ты открываешь свое сердце потенциальной боли, потому что даже когда ты пытаешься говорить себе, что не будешь привязываться к нему, что это только секс, ты знаешь, что твои чувства к нему будут только усиливаться, и это ни к чему хорошему не приведет, пишет Soulpost.ru.

Вот пять вариантов лжи, которую женщины говорят себе, чтобы оправдать свою любовь к женатому:

1. Если его жена не знает, то ей и не больно.

Это неправда. Просто потому что она сейчас ничего не знает о его измене, не значит, что она никогда не узнает об этом. А когда узнает, это разобьет ей сердце. Прямо сейчас, пока ты с ним встречаешься, она посвящает свою жизнь этому мужчине. И когда-то они клялись друг другу в любви, в болезни и здравии, и так далее. Так что когда она узнает о его измене, ей в любом случае будет больно. А все рано или поздно выходит наружу.

2. Это только секс

Многие люди, которые изменяют или участвуют в измене, говорят так. Они думают, что могут сохранить секс только сексом, и в любой момент покончить с этим без всяких проблем. Но так редко когда бывает. Сколько бы раз люди ни обещали себе не привязываться, это практически невозможно. Особенно для женщин. Когда ты проводишь так много времени с другим человеком на таком уровне, сложно не развить чувства. А чувства все усложняют.

3. Я осознаю всю ситуацию и не хочу ничего больше

Это идет в продолжение второго пункта. Даже если ты осознаешь, что у тебя связь с женатым, что он никогда не уйдет от своей жены, это не обезопасит тебя от того, что ты можешь в него влюбиться. У некоторых получается, но это большой риск, и на кону твое сердце. Ты действительно хочешь этого?

4. Он бросит жену ради меня, когда будет готов

Ты должна понимать, что это почти никогда не происходит. А если происходит, то примерно в первый год ваших отношений. Он может говорить тебе, что хочет быть только с тобой, но зачастую это только для того, чтобы удержать тебя рядом. Мужчины знают, что хотят слышать женщины — особенно женатые мужчины, и они не боятся говорить то, что нужно им, чтобы не искать себе новую любовницу.

5. Она плохо с ним обращается, ему лучше без нее