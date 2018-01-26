Альбина Джанабаева худеет с помощью льняного масла

Певица Альбина Джанабаева на странице в Instagram решила рассказать, что она делает, чтобы оставаться стройной. Каждый день возлюбленная Валерия Меладзе пьет льняное масло.
«Утром, за 20 минут до еды, нужно выпить чайную ложку льняного масла, а вечером через 20 минут после ужина еще одну, – поделилась артистка. – Через неделю можно увеличить до столовой ложки. Естественно, один прием не окажет никакого воздействия, чтобы заметить результаты, нужна система. Принимать масло нужно в течение 2-3 месяцев ежедневно! Но, если есть цель, например, сбросить вес и выглядеть лучше, организовать себя будет не сложно», передает Segodnya.ua.
«В идеале, еще нужно отказаться от некоторых вкусных, но бесполезных продуктов (и это будет огромным подспорьем) – от сдобы, жареной и жирной пищи. Зато нет никакого запрета на мясо, овощи, рыбу, фрукты. Содержание Омега-3 и Омега-6 жирных кислот в льняном масле в несколько раз выше, чем в рыбьем жире, а это означает молодость вашей кожи и отличное состояние волос. Никаких побочных и нежелательных эффектов!» - считает Джанабаева.