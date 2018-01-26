Распространенные мифы и малоизвестные факты о кесаревом сечении, о которых стоит знать будущей матери

Появление на свет малыша – долгожданное событие для каждой матери, однако это – еще и огромная ответственность, возлагаемая на женщину и команду врачей, которые ей помогают в этот нелегкий период. Многие прекрасные дамы сознательно выбирают для себя путь кесарева сечения, даже когда в этом нет обусловленной медицинскими факторами необходимости.
Конечно, это – всего лишь один из способов разрешения от беременности, который, благодаря постоянному развитию современной медицины, становится все более безопасным. Однако не стоит забывать, что, как и у любого другого оперативного вмешательства, у него есть свои последствия, а также следует помнить о мифах, основываясь на которых, будущие мамочки принимают решение.
Кесарево сечение может считаться единственно возможным путем родоразрешения в одной из следующих клинических ситуаций, связанных с риском для жизни ребенка или его матери:
аномальный сердечный ритм малыша;
обвитие пуповиной;
ряд заболеваний, которыми страдает мать (герпес, ВИЧ и другие инфекции, которые могут передаться при естественных родах);
проблемы с плацентой;
повышенное артериальное давление или прогрессирующий диабет у женщины;
отсутствие родовой деятельности;
неправильное положение или объективно слишком большой вес плода.
Наиболее распространенные заблуждения
В некоторых случаях действительно есть определенные противопоказания для естественных родов, однако стоит помнить, что кесарево сечение сопряжено с некоторыми рисками. Прежде, чем выбрать для себя этот вариант, следует ознакомиться с некоторыми заблуждениями, которые многие считают истиной.
1. Если первые роды разрешились с помощью операции, то же ждет и все последующие
Любая беременность индивидуальна, что обусловлено состоянием здоровья матери и течением этого физиологического периода ее жизни. Мы привыкли думать: если первый ребенок появляется на свет при помощи оперативного вмешательства, все будущие роды также будут заканчиваться именно так. В действительности большинство женщин (около 75%) успевают полностью восстановиться после кесарева сечения, чтобы дать малышам родиться естественным путем, – для этого требуется 2-3 года. Решение должно приниматься в каждом случае индивидуально на основании тщательного обследования. К сожалению, часто врачи стараются отговорить женщин с кесаревым сечением в анамнезе от естественного родоразрешения. Этому есть простое объяснение: вся ответственность за исход родов будет лежать на персонале медицинского учреждения, а потенциальные риски довольно существенны.
2. Кесарево сечение менее травматично для матери
Осложнения в процессе вагинальных родов могут возникнуть на любом их этапе, что сказывается на самочувствии женщины и вызывает дискомфорт на протяжении периода восстановления. Необходимость прикладывать солидные усилия и справляться с болевыми ощущениями – вот что в огромной мере пугает многих женщин. Однако стоит помнить, что способность дать жизнь новому человеку естественным путем заложена в представительницах прекрасного пола самой природой, а кесарево сечение – это масштабная абдоминальная операция. То есть мать лишается возможности контролировать то, что происходит с ее телом, и полноценно взаимодействовать с командой врачей. С помощью хирургического вмешательства нельзя избежать боли – она просто проявится в другом месте несколько позднее. Обратите внимание на то, что кесарево сечение предполагает нарушение целостности кожных покровов и стенки матки, что увеличивает длительность восстановления (до 3-4 недель в сравнении с естественными родами). За раной необходим тщательный уход, который сложно обеспечить в первые дни жизни малыша, кроме того, существует риск расхождения швов и сильных кровотечений.
3. Количество не имеет значения
Еще один распространенный миф заключается том, что не столь важно, сколько раз женщина рожает с помощью кесарева. В действительности количество перенесенных вмешательств тем пагубнее влияет на организм, чем их больше. После каждого из них образуется соединительнотканный рубец, обладающий способностью разрастаться и нарушать нормальную работу органа. Также нельзя забывать о том, что новая операция повышает риск развития спаечного процесса. Не исключено, что в будущем могут возникнуть нарушения в работе соседних органов – мочевыделительной системы и кишечного тракта. Стоит помнить и о том, что каждое кесарево сечение увеличивает вероятность возникновения патологий при будущих беременностях.
4. Благополучный исход родов зависит только от профессионалов
Во многом это утверждение верно, однако лечащий врач не может влиять на принимаемое решение, если операция – не единственный возможный вариант. Персонал медицинского учреждения обязан предоставить будущей матери всю необходимую информацию, в том числе о рисках и осложнениях, особенностях протекания периода восстановления и возвращения к нормальному образу жизни, но, каким путем появится на свет ребенок, может определить только сама женщина.
5. Положение головкой вверх – показание к проведению операции
Конечно, когда плод находится в таком положении, процесс естественных родов несколько усложняется, однако это – еще не абсолютное показание кесарева сечения. Существует масса эффективных методик, позволяющих малышу занять более удобную позицию, но, даже если этого не произойдет, он вполне может появиться на свет нормальным путем, несмотря на то, что «пойдет ножками». То же касается беременностей, течение которых сопряжено с рисками, однако в большинстве случаев женщины хорошо справляются с вагинальными родами, которые менее травматичны для крохи.
6. Плод слишком большой
Безусловно, существуют специализированные исследования, которые позволяют определить размеры и вес ребенка, однако считать их точными нельзя. Во-первых, их результат зависит от положения плода, плаценты и набранной массы тела матери. Во-вторых, даже самое современное оборудование не всесильно – погрешность измерений может составлять до 20% как в одну, так и в другую сторону. Во время родов к новым процессам адаптируются тела обоих – и матери, и малыша. Принимать решение об оперативном вмешательстве на основании неточных данных не всегда оправдано.
7. Кесарево – единственный выход при многоплодной беременности
Отчасти в этом утверждении есть доля истины, так как родовая деятельность при многоплодной беременности зачастую начинается ранее положенного срока, и дети могут быть еще недостаточно сильными, чтобы пройти весь путь самостоятельно. Преимущественно это касается случаев, когда одновременно развивается три и более плода, однако количество рожденных естественным образом дуплетов на самом деле не намного меньше, чем тех, которые появились на свет в результате операции.
В каких случаях кесарево сечение действительно необходимо
Последствия кесарева сечения, о которых мало кто задумывается
Побочные эффекты и выраженный дискомфорт проявляются после любого хирургического вмешательства, но женщинам, которым предстоит кесарево, следует знать о некоторых из них, чтобы быть готовыми приспособиться к новому состоянию.
1. Дрожь и онемение в конечностях
Непроизвольные конвульсивные движения в верхней части тела возникают из-за применения анестезии, расслабляющий эффект которой проходит в течение нескольких дней после рождения малыша. В этот период рекомендуется, чтобы с матерью постоянно был кто-то рядом, в особенности, когда она берет ребенка на руки. Еще один побочный эффект, который вызывает не самые приятные воспоминания, – онемение тела, которое, к счастью, проходит в течение нескольких часов после родов.
2. Депрессия
Считается, что у женщин, перенесших кесарево сечение, отмечается большая эмоциональная нестабильность. Она может быть вызвана не только воспоминаниями о пережитом и физическим дискомфортом, но и сильными головными болями и повышенной утомляемостью, которым подвержены такие мамы. Справиться с ней поможет только поддержка близких.
3. Недостаточная связь с ребенком
Во время естественных родов организмы матери и ребенка осуществляют так называемый гормональный обмен, который влияет на возникновение той особенной связи между ними. При кесаревом сечении таких скачков на эндокринном уровне не происходит, ввиду чего период «привыкания» друг к другу может быть более длительным.
4. Проблемы с пищеварением
Тошнота – самый частый спутник перенесших такое вмешательство женщин. Это явление естественно, как и болезненное испражнение кишечника, вызванное перенапряжением поврежденных мышц брюшной полости. Некоторые женщины также страдают от временного недержания мочи.
5. Повышенный риск инфицирования раны
Конечно, возникновение провоцируемого деятельностью болезнетворных микроорганизмов воспалительного процесса может сопровождать и естественные роды, но в случае с кесаревым сечением риск его развития более выражен.
6. Травма других органов
Потеря крови, характерная и для вагинального родоразрешения, при оперативном вмешательстве может быть превышена. Однако существует риск повреждения соседних органов во время рассечения тканей матки вследствие топографических особенностей расположения мочевого пузыря или кишечника, что не всегда удается вовремя обнаружить. В ряде случаев для устранения последствий подобных ошибок требуется повторное хирургическое вмешательство.
Кесарево сечение действительно является альтернативным путем появления маленького человека на свет. Однако перед тем, как отдать предпочтение именно этому методу родоразрешения, будущей маме следует внимательно изучить положительные и отрицательные стороны данной операции, проконсультироваться с опытным специалистом и оценить риски именно для своей клинической ситуации.