Распространенные мифы и малоизвестные факты о кесаревом сечении, о которых стоит знать будущей матери

3. Количество не имеет значения

Еще один распространенный миф заключается том, что не столь важно, сколько раз женщина рожает с помощью кесарева. В действительности количество перенесенных вмешательств тем пагубнее влияет на организм, чем их больше. После каждого из них образуется соединительнотканный рубец, обладающий способностью разрастаться и нарушать нормальную работу органа. Также нельзя забывать о том, что новая операция повышает риск развития спаечного процесса. Не исключено, что в будущем могут возникнуть нарушения в работе соседних органов – мочевыделительной системы и кишечного тракта. Стоит помнить и о том, что каждое кесарево сечение увеличивает вероятность возникновения патологий при будущих беременностях.

4. Благополучный исход родов зависит только от профессионалов

Во многом это утверждение верно, однако лечащий врач не может влиять на принимаемое решение, если операция – не единственный возможный вариант. Персонал медицинского учреждения обязан предоставить будущей матери всю необходимую информацию, в том числе о рисках и осложнениях, особенностях протекания периода восстановления и возвращения к нормальному образу жизни, но, каким путем появится на свет ребенок, может определить только сама женщина.

5. Положение головкой вверх – показание к проведению операции

Конечно, когда плод находится в таком положении, процесс естественных родов несколько усложняется, однако это – еще не абсолютное показание кесарева сечения. Существует масса эффективных методик, позволяющих малышу занять более удобную позицию, но, даже если этого не произойдет, он вполне может появиться на свет нормальным путем, несмотря на то, что «пойдет ножками». То же касается беременностей, течение которых сопряжено с рисками, однако в большинстве случаев женщины хорошо справляются с вагинальными родами, которые менее травматичны для крохи.

6. Плод слишком большой

Безусловно, существуют специализированные исследования, которые позволяют определить размеры и вес ребенка, однако считать их точными нельзя. Во-первых, их результат зависит от положения плода, плаценты и набранной массы тела матери. Во-вторых, даже самое современное оборудование не всесильно – погрешность измерений может составлять до 20% как в одну, так и в другую сторону. Во время родов к новым процессам адаптируются тела обоих – и матери, и малыша. Принимать решение об оперативном вмешательстве на основании неточных данных не всегда оправдано.

7. Кесарево – единственный выход при многоплодной беременности

Отчасти в этом утверждении есть доля истины, так как родовая деятельность при многоплодной беременности зачастую начинается ранее положенного срока, и дети могут быть еще недостаточно сильными, чтобы пройти весь путь самостоятельно. Преимущественно это касается случаев, когда одновременно развивается три и более плода, однако количество рожденных естественным образом дуплетов на самом деле не намного меньше, чем тех, которые появились на свет в результате операции.

В каких случаях кесарево сечение действительно необходимо