Лишним весом можно заразиться от окружающих, по мнению ученых

Эксперты из Калифорнийского университета проанализировали данные проекта M-TEENS, в котором приняли участие 1 111 детей и их семьи. В целом ожирение было диагностировано у 25 % подростков и 75 % взрослых, но интересен тот факт, что эти показатели разнятся от штата к штату. Например, в Колорадо лишний вес был обнаружен у 21 % детей, а в Луизиане эта цифра примерно в 2 раза больше.

Проанализировав окружение, привычки и другие обстоятельства, исследователи обнаружили, что дети, чьи родители работали на предприятиях с более высоким уровнем ожирения среди сотрудников, чаще остальных набирали лишние килограммы. Ученые считают, что основным фактором, из-за которого члены одной социальной группы поправляются, являются взаимоотношения между ними, которые влияют на формирование пищевых привычек, пишет Adme.ru.

Схожее, но более масштабное исследование было проведено сотрудниками Гавайского университета, которые ввели термин «имитационное ожирение», что значит процесс подражания людям с лишним весом. В ходе наблюдения за 5 000 подростков было установлено, что тучные дети «помогают» набрать вес своим худым друзьям. «Если вы отправляетесь на ужин с толстым другом, вероятнее всего, вы будете есть то же, что и он, что в итоге приведет к набору лишнего веса», — прокомментировали свое исследование ученые.

Дальше всех в изучении теории о том, что склонность к лишнему весу может передаваться от человека к человеку, зашли исследователи Гарвардского университета. Они наблюдали 32 (!) года за группой из 12 000 человек и вынесли вердикт: если ваш друг набрал избыточный вес, вероятность того, что вы тоже растолстеете, равна примерно 50 %.