Одно яйцо в день сделает малыша более умным и высоким

В рацион ребенка нужно активно включать яйца для того, чтобы усилить процесс развития мозга и его функционирование. Всего одно яйцо в ежедневном режиме на протяжении 6 месяцев существенно увеличивает уровень нутриентов холина и DHA в мозге малышей. Оба этих полезных питательных вещества позитивно влияют на здоровье мозга. Предыдущие исследования показали, что включение этих компонентов в диету ребенка способствует его развитию и предотвращает низкорослость. Яйца предоставляют важнейшие жирные кислоты, белки, холин, витамины А и B12, селен и другие нутриенты на уровне, который превышает или соответствует показателям других продуктов питания животного происхождения. При этом яйца являются гораздо более доступными по стоимости, пишет Medikforum.ru.

Свои выводы ученые сделали на основе анализа здоровья 163 детей в возрасте от 6 до 9 месяцев, проживавших в Эквадоре. 80 из малышей получали по одному яйцу в день в течение 6 месяцев, а рацион остальных яиц не содержал. Регулярные анализы крови позволяли оценивать показатели витаминов и минералов. Выяснилось, что употребление яиц приводит к существенному повышению уровня DHA - жирной кислоты из категории Омега-3, а также холина, которые играют важную роль в деле развития мозга и его функционирования.