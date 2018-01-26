Как ухаживать за блондинистыми волосами: лучшие советы

Обладательницы светлых волос как никогда знают, чтобы сохранить красивый и благородный блондинистый цвет волос, нужно приложить немало времени, усилий и средств. Поэтому чтобы сохранить красивый светлый оттенок волос, без намека на желтизну, нужно соблюдать несколько основных правил по уходу за волосами.
Реже используйте горячие приборы для волос. Так как светлые волосы очень хрупкие, рекомендуем реже использовать горячие приборы. Ну а если ваша укладка требует фена и утюжков, тогда не забывайте пользоваться термозащитными спрееями или кремами, которые защитят волосы от высокой температуры, пишет Ivona.bigmir.net.
Ополаскивайте волосы прохладной водой. Чтобы светлые волосы надолго оставались красивыми и здоровыми, стилисты по волосам советуют после мытья волос ополаскивать локоны прохладной водой. Этот прием обеспечит волосам гладкость, блеск и легкость при расчесывании.
Ежедневно увлажняйте волосы. После осветления и окрашивания волос в светлый оттенок, наверное, вы замечали, что волосы становятся сухими и ломкими. Эксперты рекомендуют пару раз в неделю делать увлажняющие маски, используя только натуральные масла для кончиков. После каждого мытья волос, обязательно используйте питательные кондиционеры и бальзамы для волос.
Обратите внимание на шампуни с фиолетовым пигментом. Чтобы добиться красивого холодного оттенка волос, не нужно все время подкрашивать волосы, достаточно лишь использовать шампунь с фиолетовым пигментом раз в неделю, чередуя с обычными шампунями и кондиционерами для окрашенных волос. Шампуни с фиолетовым пигментом помогут сохранить светлый цвет волос и убрать нежеланную желтизну.