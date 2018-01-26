Как ухаживать за блондинистыми волосами: лучшие советы

Реже используйте горячие приборы для волос. Так как светлые волосы очень хрупкие, рекомендуем реже использовать горячие приборы. Ну а если ваша укладка требует фена и утюжков, тогда не забывайте пользоваться термозащитными спрееями или кремами, которые защитят волосы от высокой температуры, пишет Ivona.bigmir.net.

Ополаскивайте волосы прохладной водой. Чтобы светлые волосы надолго оставались красивыми и здоровыми, стилисты по волосам советуют после мытья волос ополаскивать локоны прохладной водой. Этот прием обеспечит волосам гладкость, блеск и легкость при расчесывании.

Ежедневно увлажняйте волосы. После осветления и окрашивания волос в светлый оттенок, наверное, вы замечали, что волосы становятся сухими и ломкими. Эксперты рекомендуют пару раз в неделю делать увлажняющие маски, используя только натуральные масла для кончиков. После каждого мытья волос, обязательно используйте питательные кондиционеры и бальзамы для волос.