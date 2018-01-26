пятница, 26 января 2018 г.
EST
ENG
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Годовалые дети понимают иностранный язык

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ребенок. Иллюстративный кадр.

ФОТО: Scanpix

Исследователи из США, провели эксперимент, показавший, что дети в возрасте одного года способны распознавать звучащие в их адрес просьбы на иностранных языках так же, как и на родном языке. Возможно, в этом им помогает особый эволюционный механизм.

«Детский» эксперимент проводился командой специалистов из Нью-Йоркского университета. В нем участвовало 62 малыша, пишет Medikforum.ru.

Во время опытов для общения с детьми использовался английский язык, который являлся родным для маленьких участников, а также русский и испанский. В частности, к детям на разных языках обращались с просьбой подать какую-нибудь игрушку.

По словам ученых, эти тесты убедительно продемонстрировали, что дети хорошо, несмотря на различие языков, понимали, какие игрушки им надо подать взрослым. По версии исследователей, подобное понимание может обеспечиваться работой древних эволюционных механизмов, имеющих отношение к феномену праязыка – общего для далеких предков людей.

В то же время эксперименты с детьми не закончены, ученые хотят провести подобный эксперимент и с полугодичными детьми.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ