Годовалые дети понимают иностранный язык

«Детский» эксперимент проводился командой специалистов из Нью-Йоркского университета. В нем участвовало 62 малыша, пишет Medikforum.ru.

Во время опытов для общения с детьми использовался английский язык, который являлся родным для маленьких участников, а также русский и испанский. В частности, к детям на разных языках обращались с просьбой подать какую-нибудь игрушку.

По словам ученых, эти тесты убедительно продемонстрировали, что дети хорошо, несмотря на различие языков, понимали, какие игрушки им надо подать взрослым. По версии исследователей, подобное понимание может обеспечиваться работой древних эволюционных механизмов, имеющих отношение к феномену праязыка – общего для далеких предков людей.