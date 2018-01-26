Ученые рассказали, почему женщины не желают вступать в отношения

Большинство одиноких представительниц слабого пола удовлетворены своим статусом и не стремятся к заведению отношений, сообщает The Independent, ссылаясь на доклад агентства Mintel.

Как сообщает агентство, 61% женщин, не имеющих партнера, довольны личной жизнью, при этом среди опрошенных мужчин показатель — 49%. Также 75% респонденток рассказали, что "не стремились завести отношения за последний год". Особенно сильно эта установка проявляется в возрастной группе "от 45 и старше", говорится в статье, пишет Life.ru.

Как считает профессор университета Эссекса Эмили Гранди, такое поведение связано с тем, что женщины уделяют полноценным отношениям гораздо больше внимания, чем мужчины, — и в эмоциональном плане, и в физическом. Соответственно, это отнимает у них много сил.

Исследователь добавила, что под "эмоциональным трудом" подразумевается разрешение конфликтов и споров.