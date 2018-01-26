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Рецепты без выпечки: пряничный торт из трех ингредиентов

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Чтобы приготовить лакомство, не понадобиться потратить уйму времени и приобретать многочисленные ингредиенты, достаточно пряников, сметаны и бананов.

Ингредиенты

    Пряники 0,5 кг

    Банан 4 шт.

    Сметана (20%-ая жирность) 500 г

Приготовление

Разрезать каждый пряник вдоль. Порезать на мелкие кусочки бананы.

Выложить форму пищевой пленкой. Дно формы смазать сметаной и выложить на них первый слой пряников. Сверху пряники обильно смазать сметаной. Третьим слоем в торте будет банановая прослойка (фрукт выкладывать в несколько слоев). Слои выкладываются в этом порядке до верха формы, пишет Ivona.bigmir.net.

Смазать верх торта сметаной. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на пять часов, а лучше на ночь.

Измельчить несколько пряников до состояния крошки. Достать торт и перевернуть его на тортовницу, снять пленку. Еще раз промазать сметаной верх и бока торта. Посыпать пряничной крошкой весь торт по периметру.

Приятного аппетита!

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