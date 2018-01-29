Эстонский блогер провела эксперимент: можно ли впятером прожить на 50 евро в неделю?

Так, она решила провести эксперимент и прожить неделю, семьей из пяти человек, на 50 евро. По словам блогера, это вполне реально благодаря скидкам, пишет Sobranna.ee.

«Я часто слышу, что следить за скидками нет смысла, и что на этом занятии не сэкономишь. Однако для меня это единственный выход прокормить семью из пяти человек. Особенно это удобно делать через интернет-магазины», - говорит Мирьям.

«Я думаю об обустройстве своей семьи как о производстве. Разумно закупать заканчивающиеся товары в больших объемах, а также следить, чтобы не было неоправданных покупок», - добавляет она.

И так, что же, по мнению Мирьям Хунт, стоит покупать по скидкам?

Какао, шоколад, кофе

Какао и шоколад – это не вещи первой необходимости, но они должны быть для того самого момента, когда жутко захочется сладкого или что-то испечь, поэтому я покупаю их только по скидкам.

Орехи и семечки

У нас в семье принято есть орехи. Как только вижу любые орешки или семечки со скидкой, сразу покупаю. Дети их едят между приемами основной пищи и добавляют в мюсли и йогурты.

Каши

Конечно, каши и так недорого стоят, но мы их так много потребляем, что глупо не приобретать их со скидкой.

Макароны

Мы часто едим пасту, особенно одной фирмы. Поэтому как только вижу на эти макароны скидку, сразу беру много.

Консервы

Для них у нас даже есть специальный шкаф. Я покупаю иногда как и дорогие оливки, так и более дешевые консервы, нарезанные томаты, например.

Замороженные ягоды

Закупаю летом десятками килограммов клубнику, чернику и другие ягоды и замораживаю их на зиму. Иногда можно найти дешевые ягоды в интернет-магазинах, и тогда я покупаю сразу несколько ящиков.

Специи

Как только вижу специи, которые мы употребляем, со скидкой, сразу покупаю. Они не занимают много места и долго хранятся.