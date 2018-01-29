Что испечь к чаю: готовим яблочный пирог со сметанным кремом

Заливка в этом сладком пироге похожа на заварной крем. Вместо яблок в рецепте можно использовать груши с плотной мякотью.
Яблочный тарт с ванилью и сметаной
Ингредиенты:
Для теста:
200 г муки
90 г сливочного масла комнатной температуры
40 г сахарной пудры
щепотка соли
1 ч.л. тертой лимонной цедры
1 яйцо
Для начинки:
500 г яблок
200 г сметаны
75 г сахара
5 г ванильного сахара
2 яйца
1 ст.л. с горкой кукурузного крахмала
молотая корица для посыпки
Рецепт приготовления:
1. Смешайте просеянную муку, щепотку соли, сахарную пудру и мелко натертую лимонную цедру. Добавьте мягкое масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку. Разбейте яйцо и быстро замесите тесто. Сформируйте из него шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут, пишет Segodnya.ua.
2. Разогрейте духовку до 180 градусов.
3. Яблоки помойте, почистите и разрежьте на четыре части. Удалите сердцевину и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
4. Выложите тесто в разъемную форму диаметром 24 см, сформируйте пальцами бортики. Разложите сверху кусочки яблок внахлест и поставьте в духовку, пока готовится начинка.
5. Для заливки тщательно перемешайте сметану, сахар, ваниль, яйца и крахмал. Вылейте сверху на яблоки. Запекать еще около 40 минут, пока заливка не загустеет, а тесто не станет золотистым.
6. Готовый пирог присыпьте молотой корицей и остудите в холодильнике.