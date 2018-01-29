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  • Что испечь к чаю: готовим яблочный пирог со сметанным кремом

Что испечь к чаю: готовим яблочный пирог со сметанным кремом

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Заливка в этом сладком пироге похожа на заварной крем. Вместо яблок в рецепте можно использовать груши с плотной мякотью.

Яблочный тарт с ванилью и сметаной

Ингредиенты:

Для теста:

    200 г муки

    90 г сливочного масла комнатной температуры

    40 г сахарной пудры

    щепотка соли

    1 ч.л. тертой лимонной цедры

    1 яйцо

Для начинки:

    500 г яблок

    200 г сметаны

    75 г сахара

    5 г ванильного сахара

    2 яйца

    1 ст.л. с горкой кукурузного крахмала

    молотая корица для посыпки

Рецепт приготовления:

1. Смешайте просеянную муку, щепотку соли, сахарную пудру и мелко натертую лимонную цедру. Добавьте мягкое масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку. Разбейте яйцо и быстро замесите тесто. Сформируйте из него шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут, пишет Segodnya.ua.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов.

3. Яблоки помойте, почистите и разрежьте на четыре части. Удалите сердцевину и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.

4. Выложите тесто в разъемную форму диаметром 24 см, сформируйте пальцами бортики. Разложите сверху кусочки яблок внахлест и поставьте в духовку, пока готовится начинка.

5. Для заливки тщательно перемешайте сметану, сахар, ваниль, яйца и крахмал. Вылейте сверху на яблоки. Запекать еще около 40 минут, пока заливка не загустеет, а тесто не станет золотистым.

6. Готовый пирог присыпьте молотой корицей и остудите в холодильнике.

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