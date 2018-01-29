Восемь химикатов в продуктах и напитках, которые вызывают мигрень

1. Тирамин. Это натуральный следовый амин, который присутствует во множестве продуктов питания вроде сыра, авокадо, кимчи, бобовых, черники, арахисе, сушеной или копченой рыбе, соевых продуктах, пиве, и некоторых других. Тирамин может вызывать мигрень, этот амин имеется в большинстве состаренных, высушенных, копченых продуктов, а также в тех, которые подвергаются брожению, пишет Medikforum.ru.

2. Нитраты. Любой продукт, содержащий нитраты, может стать причиной мигрени. Они используются по большей части в качестве консервантов и в лекарствах против болезней сердца. Нитраты могут вызывать мигрени. Лекарства от сердца способствуют мигреням примерно у 80% пациентов.

3. Кофеин. Чай, кофе, шоколад и другие компоненты содержат кофеин - наиболее часто используемый психостимулятор в мире. Исследования показывают, что при ограниченном воздействии кофеина можно добиться умеренного болеутоляющего эффекта при головных болях. Но поскольку кофеин также сужает сосуды, то он способен вызывать мигрени. У кого-то после чашки кофе головная боль проходит, у кого-то она только начинается.

4. Фенилэтиламин. Исследования показывают, что умеренный алкалоидный стимулятор фенилэтиламин может вызывать головные боли, похожие на мигрени у некоторых людей. У него имеется способность увеличивать приток крови к мозгу, что либо вызывает головную боль, либо усиливает ее течение. Он содержится в таких продуктах, как шоколад, сыр, соя, цитрусы и уксус.

5. Сульфиты. Используются при консервации в продуктах питания и фармацевтической индустрии. При воздействии этих химических веществ вызывается целый ряд побочных эффектов, включая мигрени. Сульфиты содержатся в сухофруктах, овощах, маринованном луке, бутилированных безалкогольных напитках, сосисках и многих других продуктах.

6. Танины. Это натуральный компонент, который присутствует в чае и иногда вызывает мигрень. Также его содержат кожура винограда, шоколад, ваниль и другие подобные продукты.

7. MSG. Компонент глутамат натрия используется в качестве ароматизатора в некоторых кухнях. Он обеспечивает уникальный вкус умами. Имеются косвенные доказательства того, что MSG вызывает мигрень.