Елена Соломина: мне трудно представить замужество с иностранцем

"Мне трудно представить замужество с иностранцем, потому что общий культурный код, который мы в себе несем с детства, он очень важен, - сказала Елена. - Мне интересно общаться на мероприятии, за столом, с представителями других культур, узнать что-то интересное. Но представить себе быт с человеком, который вышел из другой страны, с другими культурными традициями - очень сложно. Потому что, как мне кажется, мужчина с таким же культурным кодом, как у меня, уже будет отличаться своими привычками, пристрастиями в быту, и с этим нужно будет что-то делать, как-то приноравливаться. А уж человек из другой страны - для меня это вообще сложно!", пишет Etvpluss.err.ee.