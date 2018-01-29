Елена Соломина: мне трудно представить замужество с иностранцем

Образ идеального мужчины в представлении телеведущей Елены Соломиной с годами менялся. Теперь она в первую очередь ценит в представителях сильного пола интеллект и чувство юмора. Но если идеальный, с точки зрения Лены, мужчина окажется вдруг иностранцем, то руки и сердца красавицы ему не видать.
"Мне трудно представить замужество с иностранцем, потому что общий культурный код, который мы в себе несем с детства, он очень важен, - сказала Елена. - Мне интересно общаться на мероприятии, за столом, с представителями других культур, узнать что-то интересное. Но представить себе быт с человеком, который вышел из другой страны, с другими культурными традициями - очень сложно. Потому что, как мне кажется, мужчина с таким же культурным кодом, как у меня, уже будет отличаться своими привычками, пристрастиями в быту, и с этим нужно будет что-то делать, как-то приноравливаться. А уж человек из другой страны - для меня это вообще сложно!", пишет Etvpluss.err.ee.