Девять удивительных свойств грудного молока

Днем грудное молоко одно, ночью — другое

Состав молока меняется постоянно – в зависимости от возраста малыша, от времени суток, даже от способа появления малыша на свет (естественные роды или кесарево сечение). Все это запрограммировано природой, чтобы максимально соответствовать потребностям ребенка на данный момент времени или период жизни, пишет Deti.mail.ru.

Ночью молоко более жирное и питательное, а днем – более «легкое». Летом в составе молока больше воды, чем зимой. Если малыш появился на свет недоношенным, то молоко его мамы уже приспособлено для питания такого уязвимого младенца.

С ростом малыша сильно меняется состав молока. Предполагается, что это положительно влияет на иммунитет ребенка.

Полезно для ребенка, но не для взрослого

Малыш самостоятельно может вызвать прилив молока, раздражая сосок языком. А если он голоден, то сосет быстро и, значит, молоко быстрее прибывает. И не зря он так старается: для ребенка в мамином молоке всегда есть необыкновенно много полезного: антитела, железо, кальций, витамины и т.д., вне зависимости от того, сколько месяцев он уже кормится – 1 месяц или 1 год.

А вот для взрослых грудное молоко практически бесполезно – их желудочно-кишечный тракт уже не умеет его перерабатывать, так что модные сейчас эксперименты с выпечкой кексов из женского молока абсолютно безосновательны.

Матери не надо есть что-то особенное, чтобы молоко стало полезнее

Мы часто удивляемся, как наши бабушки и прабабушки растили детей во время войны. Так вот, качественное молоко вырабатывается у кормящей женщины вне зависимости от того, насколько хорошо она питается, в каких условиях живет, более того, даже крайне ограниченное меню матери не препятствует грудному вскармливанию младенца.

Причем матерям не надо думать, чтобы эдакое съесть, чтобы, например, молоко насытилось кальцием. Как только наступает пора прорезываться зубкам, так молоко волшебным образом само собой обогащается необходимым элементом. А когда малыш начнет интенсивно изучать мир и будет нужен белок для обеспечения нужного уровня физической активности, то в молоке он непременно появится.

Волшебная еда — молозиво

Сразу после родов у мамы вырабатывается молозиво, количество его очень мало, не более чайной ложки, но, т.к. желудок младенца крошечный (объем около 7 мл), то ему достаточно для насыщения и иммунизации организма 2 мл этой жидкости. В молозиве много определенного вида гормонов, бактерий и антител, это что-то вроде первой прививки, которая защищает ребенка в том числе и от аллергии, заселяет желудочно-кишечный тракт нужной микрофлорой. Интересно, что состав молозива меняется все три дня, которые оно вырабатывается.