Девять удивительных свойств грудного молока

О пользе грудного молока знают или догадываются многие. Однако специалистам не перестают открываться все новые и новые его ценные свойства.
Днем грудное молоко одно, ночью — другое
Состав молока меняется постоянно – в зависимости от возраста малыша, от времени суток, даже от способа появления малыша на свет (естественные роды или кесарево сечение). Все это запрограммировано природой, чтобы максимально соответствовать потребностям ребенка на данный момент времени или период жизни, пишет Deti.mail.ru.
Ночью молоко более жирное и питательное, а днем – более «легкое». Летом в составе молока больше воды, чем зимой. Если малыш появился на свет недоношенным, то молоко его мамы уже приспособлено для питания такого уязвимого младенца.
С ростом малыша сильно меняется состав молока. Предполагается, что это положительно влияет на иммунитет ребенка.
Полезно для ребенка, но не для взрослого
Малыш самостоятельно может вызвать прилив молока, раздражая сосок языком. А если он голоден, то сосет быстро и, значит, молоко быстрее прибывает. И не зря он так старается: для ребенка в мамином молоке всегда есть необыкновенно много полезного: антитела, железо, кальций, витамины и т.д., вне зависимости от того, сколько месяцев он уже кормится – 1 месяц или 1 год.
А вот для взрослых грудное молоко практически бесполезно – их желудочно-кишечный тракт уже не умеет его перерабатывать, так что модные сейчас эксперименты с выпечкой кексов из женского молока абсолютно безосновательны.
Матери не надо есть что-то особенное, чтобы молоко стало полезнее
Мы часто удивляемся, как наши бабушки и прабабушки растили детей во время войны. Так вот, качественное молоко вырабатывается у кормящей женщины вне зависимости от того, насколько хорошо она питается, в каких условиях живет, более того, даже крайне ограниченное меню матери не препятствует грудному вскармливанию младенца.
Причем матерям не надо думать, чтобы эдакое съесть, чтобы, например, молоко насытилось кальцием. Как только наступает пора прорезываться зубкам, так молоко волшебным образом само собой обогащается необходимым элементом. А когда малыш начнет интенсивно изучать мир и будет нужен белок для обеспечения нужного уровня физической активности, то в молоке он непременно появится.
Волшебная еда — молозиво
Сразу после родов у мамы вырабатывается молозиво, количество его очень мало, не более чайной ложки, но, т.к. желудок младенца крошечный (объем около 7 мл), то ему достаточно для насыщения и иммунизации организма 2 мл этой жидкости. В молозиве много определенного вида гормонов, бактерий и антител, это что-то вроде первой прививки, которая защищает ребенка в том числе и от аллергии, заселяет желудочно-кишечный тракт нужной микрофлорой. Интересно, что состав молозива меняется все три дня, которые оно вырабатывается.
Кроме этого, молозиво заметно гуще, чем молоко, и течет оно крайне медленно, чтобы «неопытный» в делах кормления малыш успел насытиться. Когда малыш освоит ритм сосания, молозиво уже успеет смениться молоком, которое течет быстрее.
На короткое время имеет сладкий привкус
Итак, когда малыш три дня поест молозиво, грудное молоко становится менее густым, более светлым, вырабатывается в большем количестве и, что самое главное, опять меняет состав. В нем больше сахаров и жиров и меньше белка. Младенец ведь пока не такой активный и белки ему не так сильно нужны, переизбыток даже вреден.
А вот поскорее адаптироваться к внешнему миру и немного подрасти – необходимо. Количество углеводов и жиров в составе этого вида молока, которое иногда называют «переходным», ему это обеспечивает.
Через две недели после родов превращается в полноценное питание
Через две недели после родов молоко меняется – и опять не только на внешний вид (еще более жидкое и светлое), но и по составу. Жиров в нем уже меньше (около 4%), но они иные по форме – часть насыщенного вида и часть – полиненасыщенного. Они участвуют в развитии нервной системы и дарят организму энергию.
Малыш питается абсолютно полноценной пищей, в которой есть все, что ему необходимо – белки, углеводы, витамины, микроэлементы.
Молоко вырабатывается круглосуточно
Молочные железы состоят из особенной железистой ткани, в которой есть множество каналов – она ими буквально пронизана. На их стенках находятся специальные клетки, которые во время лактации вырабатывают молоко. Причем делают они это круглосуточно, без перерыва. Молоко вырабатывается под влиянием гормонов и рефлексов.
Во время беременности начинаются определенные гормональные сдвиги, вследствие чего грудная железа подготавливается к выработке грудного молока и заодно увеличивается в размере.
Когда младенец рождается, гормоны прогестерон и эстроген начинают вырабатываться уже в меньшем количестве, а вот количество пролактина, который стимулирует выработку молока, увеличивается. Не остаются без работы и гормоны щитовидной железы, которые отвечают за выработку дополнительной энергии, необходимой для секреции молока.
Окситоцин вызывает молочные приливы
Рефлексы работают во время сосания ребенком груди, вследствие чего вырабатывается гормон окситоцин, который и стимулирует образование и поступление молока в грудь в нужном объеме. Женщина в этот момент ощущает нечто вроде покалывания в груди, а потом чувствует, как приливается молоко. Это называется еще «приливами».
Кстати, окситоцин как раз и является причиной боли в области матки во время кормления, которые ощущает недавно родившая женщина. Этот гормон заставляет матку сокращаться.
Количество молока не зависит от размера молочных желез
Врачи используют термин «накопительная вместимость груди». Так вот, разница в том, что между кормлениями в маленькой груди будет храниться не так много молока, как в большой. Но из этого положения можно выйти, почаще прикладывая малыша к груди.