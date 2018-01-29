Женщины должны спать во время работы, и вот почему

Вы просыпаетесь в 6:30, делаете зарядку или бегаете, принимаете душ, одеваетесь и едете на работу. Ваш день состоит из длительных встреч и часа обеденного перерыва (а то и меньше). К тому времени, как вы возвращаетесь домой, все, что вы хотите сделать, это принять душ и лечь спать, потому что завтра вас ожидает та же рутина.
Через несколько дней последствия такого графика жизни дадут о себе знать, приведя к снижению концентрации, потому что все, о чем вы будете думать – о дополнительных часах сна, которые вы недополучили, пишет Soulpost.ru.
Сонливость в течение дня – довольно распространенный симптом истощенности, особенно у женщин, ведь им требуется больше сна, чем мужчинам.
Недавняя статья New York Times решила поддержать уставших работников, выпустив статью о преимуществах сна во время утомительного рабочего дня.
Это правда: сотрудники и компании могут выиграть от 20-минутного сна во время работы. Отдохнув, работники более сконцентрированы и готовы решать поставленные им задачи.
Трюк состоит в том, чтобы перерыв на сон не превышал 20 минут, в противном случае это может привести к беспокойству, которое возникает после продолжительного сна.
Джером Сигель, директор Центра исследований сна в Лос-Анджелесе, сообщает, что также важно избегать употребления кофеина в течение нескольких часов после обеда, а также выработать привычку засыпать и пробуждаться в одно и то же время.
Таким образом, независимо от того, поспите вы 5 или 8 часов, вы всегда будете просыпаться в одно и то же время.
Итак, вот как вы можете вздремнуть в течение рабочего дня:
Подойдите к своему автомобилю или незанятой комнате в офисе. Установите будильник на 20 минут. Успокойтесь, выключив свет и заблокировав посторонние шумы с помощью затычек для ушей. После такого бодрящего сна, вы можете справиться практически со всем.