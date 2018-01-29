Женщины должны спать во время работы, и вот почему

Через несколько дней последствия такого графика жизни дадут о себе знать, приведя к снижению концентрации, потому что все, о чем вы будете думать – о дополнительных часах сна, которые вы недополучили, пишет Soulpost.ru.

Сонливость в течение дня – довольно распространенный симптом истощенности, особенно у женщин, ведь им требуется больше сна, чем мужчинам.

Недавняя статья New York Times решила поддержать уставших работников, выпустив статью о преимуществах сна во время утомительного рабочего дня.

Это правда: сотрудники и компании могут выиграть от 20-минутного сна во время работы. Отдохнув, работники более сконцентрированы и готовы решать поставленные им задачи.

Трюк состоит в том, чтобы перерыв на сон не превышал 20 минут, в противном случае это может привести к беспокойству, которое возникает после продолжительного сна.

Джером Сигель, директор Центра исследований сна в Лос-Анджелесе, сообщает, что также важно избегать употребления кофеина в течение нескольких часов после обеда, а также выработать привычку засыпать и пробуждаться в одно и то же время.

Таким образом, независимо от того, поспите вы 5 или 8 часов, вы всегда будете просыпаться в одно и то же время.

Итак, вот как вы можете вздремнуть в течение рабочего дня: