Модель раскритиковали за то, что она вернулась в форму через 10 дней после родов

Во время беременности интернет-тролли часто писали ей из-за слишком маленького живота даже на последних месяцах срока, пишет Soulpost.ru.

А теперь Эмма написала, что избавилась от всех почти 13 кг, которые набрала за время вынашивания ребенка, всего за 10 дней. Модель сразу раскритиковали за то, что она подвергает ненужному давлению женщин, в частности ее подписчиц, которые теперь могут чувствовать себя не достаточно хорошими, если не успеют похудеть за такой короткий срок.

К тому же, сама диета Эммы вызвала сомнения насчет того, насколько она здоровая. Молодая мать написала, что прибегла к специальным жиросжигающим шейкам, вспомнив не безызвестную фирму Herbalife. При этом девушка заверяет, что все это безопасно при кормлении грудью. Но критики продолжают негодовать, отмечая, что она устанавливает нереалистичные ожидания для других рожениц.