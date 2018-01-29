Вкусы мужчин по знаку Зодиака: каких женщин они выбирают?

Итак, какие же женщины нравятся сильным представителям знаков Зодиака?

Овнам нравятся активные и целеустремленные женщины. Вряд ли они обратят внимания на серую мышку. Женщина их мечты должна всегда хорошо выглядеть, быть в отличном расположении духа и следовать свое цели. Она должна излучать уверенность, позитив и энергию, пишет Uspeh.club.ru.

Тельцы предпочитают умных и рациональных женщин. Легкомысленность и глупость они не оценят. Представители этого знака хотят видеть рядом с собой активную женщину, которая проявит себя и как хорошая хозяйка, и как преданная единомышленница. Тельцы любят в женщинах надежность, ум и смелость.

Близнецы любят сами завоевывать и разгадывать женщин. В представительницах слабого пола им важна таинственность и недосказанность. Их цепляет то, когда они не до конца уверены в том, любит ли она или нет. Им понравится женщина, которая даст им возможность поразмышлять и проявить фантазию.

Раки любят волевых женщин, лидеров, которые смогут помочь им в решении их проблем. Они ценят хозяйственность, красоту и духовный мир женщины. Раки будут восхищаться той, которая станет для них поводырем по жизни, будет направлять и давать советы.

Львы любят женщин, которые чем-то выделяются из толпы. Внешнему виду своей избранницы они, как правило, не предают особого значения. Им гораздо важнее сама личность женщины и то, как она преподносит себя. Представителей этого знака может зацепить то, что для других не будет основополагающим фактором при выборе спутницы жизни.

Девам нравятся женщины-карьеристки. Романтичные и чувствительные натуры придутся им не по душе. В женщинах они ценят их деловую хватку, амбициозность и силу воли. Рядом с собой они хотели бы видеть практичную женщину, которая бы занимала важную должность и пользовалась бы авторитетом в обществе.

Весы любят женщин общительных и коммуникабельных. Для них очень важно мнение близких людей, особенно друзей. Так что женщина мечты должна им понравиться. Кроме того, идеальная женщина мужчины-Весов должна иметь отличные внешние данные, быть умной, образованной и иметь много интересов.

Скорпионы выбирают изящных, стильных, умных и сильных женщин. Они любят женщин-лидеров, однако в отношениях стараются подавить ее лидерские качества. Представители этого знака любят искренность и разнообразие. Идеальная женщина Скорпиона никогда не должна заставлять его скучать. Она должна долгое время держать его на определенной дистанции, чтобы влюбить в себя.

Стрельцы любят ухоженных красивых женщин. Их идеал – аккуратная, привлекательная и легкая на подъем женщина. Ей необязательно быть умной, Стрельцы не терпят, когда им говорят, что делать, поэтому и выбирают себе простоватых и немного невежественных женщин. Представители этого знака ценят в в представительницах слабого пола преданность, легкий нрав и детскую непосредственность.

Козероги хотят видеть рядом с собой женщину с сильным характером. Хорошо, если она уже занимает высокий социальный статус. Если только стремится к этому – тоже неплохо. Для представителей этого знака в женщине важна ее манера держаться в обществе, ее ум, практичность, рациональность, уверенность и непоколебимость.

Водолеи мечтают о той, которая будет разделять с ними все их интересы взгляды на жизнь. Однако таких достаточно сложно найти. Не все женщины отправятся вместе с ними на покорение Эвереста или спокойно отреагируют на отсутствие своего избранника дома целые сутки. Водолеи ценят лояльное отношение к ним, женственность и активность.