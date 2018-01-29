Пять вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Если вы раньше любили носить короткие юбки, приталенную одежду и все то, что только подчеркивало ваше фигуру, то уже в 40 лет стоит задуматься над своим гардеробом. Вы можете пробовать разные направления, но должны быть осмотрительны с некоторыми стилями.
Мини-юбки. В 40-летнем возрасте стоит также забыть о мини-юбках, особенно кожаных. Если вы любительница юбок, тогда выбирайте юбку-карандаш или макси-юбку без пышного подола, пишет Ivona.bigmir.net.
Джинсы-клеш. Такой тип джинсов хорошо выглядит только на определенных типах фигуры, каким бы ни был возраст. Если клёш вам не идет, тогда он испортит ваш образ.
Леопардовый принт. Наряды с леопардовым рисунком выглядят вульгарно, безвкусно и дешево. Чтобы не создавать впечатление несостоявшийся женщины, стилисты рекомендуют избавиться от леопардовых принтов. Лучше всего выбирать однотонную одежду, можно даже моногаму.
Массивные украшения. Серьги, браслеты и т.д не должны быть основой вашего стиля. Стилисты рекомендуют придерживаться простоты и элегантности.
Обтягивающая одежда. Если ваша фигура уже давно не 90-60-90, тогда лучше оставить идею с обтягивающими нарядами. В 40 лет стилисты советуют присмотреться к нарядам прямого кроя, которые не только скроют лишние сантиметры, но и подчеркнут ваш стиль.