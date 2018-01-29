Цветотип внешности: как определить

Все люди, при всей их непохожести и неповторимости, делятся на четыре цветовых типа по временам года: весна, лето, осень и зима. При этом в расчет берется цвет их кожи, глаз и волос. Каждому сезону соответствует определенная цветовая группа.

Цветотип «Весна»

Волосы - светлые с желтоватым оттенком - светло-русые, соломенные, льняные, золотисто-пепельные, светло-коричневые, но обязательно теплого, золотистого отлива, пишет Ivona.bigmir.net.

Кожа - светлая с бежевато-розоватым оттенком либо с теплым персиковым оттенком и легким румянцем. При загаре кожа приобритает оттенок “кофе с молоком” иногда может дойти и до темно-коричневого цвета.

Веснушки - возможны золотисто-коричневого оттенка.

Ресницы и брови - в тон волосам или слегка темнее

Глаза – серые, ореховые, фисташковые, желтовато-зеленые, голубые, но не темные

Губы – имеют теплый, природный бледно-розовый оттенок.

Узоры. Размер рисунка у «весны» должен быть мелкий или средний, но обязательно тонкий. Характер рисунка - теплый, нежный, сдержанно озорной или классический.

Макияж. Натуральный, сдержанный макияж. Теплые нежные оттенки, нанесенные тонким слоем. Чем меньше, тем лучше.

Цветотип «Лето»

Волосы от светлых до темно-русых, от светло-пепельных до темных.

Кожа может быть довольно светлой, чуть розоватой, или оливковой. Загорает довольно хорошо. После загара приобретает нежный персиковый оттенок.

Веснушки всегда имеют серый или пепельный оттенок

Ресницы русые, среднерусые

Глаза серые, серо-синие, серо-зеленые

Губы холодные розовые

Узоры. Мелкие сдержанные рисунки, цветочные узоры

Макияж. Необходимо помнить о том, что все краски макияжа должны находиться в гармонии с природными, т.е. неяркими, пастельными, как-бы “размытыми“. Даже для вечернего макияжа не стоит пользоваться излишне яркими, контрастными цветами.

Цветотип «Осень»

Кожа более плотная, чем у весны, и темная. Оттенок персиковый или красноватый.

Веснушки рыжего или желтовато-коричневого цвета

Ресницы часто бывают слишком светлыми, что делает глаза как бы лишенными контура

Глаза темно-зеленые, болотные, ореховые, цвета кофе

Губы яркие

Волосы - с рыжеватым или красноватым отливом. Могут быть медного, красновато-золотистого, каштаново-золотистого тона, ярко-рыжие.

Узоры. Размер рисунка у «осени» может быть мелким, средним и крупным. Основной акцент задает характер рисунка. Он должен быть теплым, глубоким, выразительным, экзотическим или простоватым, фольклорным.

Макияж. Подойдут теплые оттенки коричневых теней для создания натурального макияжа. Можно поэкспериментировать с цветом хаки, оливковым, кирпично-красным. Эффектно будут смотреться осенние оттенки фиолетового и синего для создания вечернего макияжа. Стоит избегать чистого черного цвета.

Цветотип «Зима»

Волосы темного цвета: от темно-русого до цвета воронова крыла, приобретающие с возрастом красивую седину меланжевого или серебристого оттенка. Как и у летнего типа, волосы Зим имеют легкий пепельный оттенок. Женщины этого типа могут быть и платиновыми блондинками

Кожа очень светлая, даже бледная, с голубоватым оттенком. На солнце приобретают лишь светлый загар

Ресницы темные

Глаза от карего и зеленого до темно-синего цвета. Типичен ярко выраженный цвет глаз.

Губы сочные с синеватым оттенком

Узоры. Размер рисунка у зимнего цветотипа может быть любым. Главное, чтобы характер его форм был выразительный, холодный, сильный, экстравагантный, экзотический.