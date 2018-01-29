Пять способов избавиться от повышенной жирности волос

А помнишь, когда-то в детстве ты мыла голову в разы реже, чем сейчас, и она не становилась грязной так быстро. Тогда пышную и густую шевелюру не портил жирный блеск и засаленные корни. Откуда же взялась эта проблема и как избежать неопрятности во внешнем виде, не моя при этом голову ежедневно.
Перестань трогать свои волосы. Эта привычка стоит первой в хит-параде причин повышенной жирности волос. Механизм очень прост – кожный жир с кончиков пальцев попадает на локоны, остается на них, впитывается и... сама знаешь, какой результат тебя ждет. Так что, надеясь подправить прическу руками, ты рискуешь лишь испортить ее опрятность, пишет Lady.tochka.net.
Мой голову три раза в неделю. Знаем, что переучить себя непросто, но когда ты ежедневно моешь волосы, шампунь вымывает с кожи головы естественный жир, после чего он вырабатывается в двойном количестве. То есть голова начинает жирнеть еще быстрее. Замкнутый круг нужно размыкать – чем реже моешь волосы, тем меньше они жирнеют.
Следи за состоянием расчески. После расчесывания на твоем гребешке остаются кусочки кожного сала, которые необходимо смывать теплой водой. Не забывай также чистить расческу от волос – на ней могут оставаться жирные локоны, которые способны испортить состояние твоей новой прически. Потому возьми за правило регулярно устраивать “гигиенические процедуры” своей расческе.
Не используй слишком много кондиционера. Кондиционеры для волос – очень полезное косметическое средство. Однако им стоит пользоваться с осторожностью. Во-первых, наносить средство нужно не от самых корней, а делать акцент на кончики, во-вторых, количество средства должно быть умеренным, а в-третьих, тщательно вымой кондиционер. Выбирать средство необходимо в соответствии с типом волос, чтобы не утяжелять локоны.
Смотри на этикетку. Нередко состояние твоих волос и кожи головы напрямую зависит от качества средств, которыми ты пользуешься ежедневно. Перед тем как приобрести шампунь, бальзам, кондиционер или маску, почитай их состав. Важно выбирать косметику, подходящую именно твоему типу волос, и избегать надписей: “для увлажнения”, ”для усиленного блеска” и ”от сухости волос”. Еще одно правило – не экономь на косметике по уходу. Твоя красота очень зависит от нее.