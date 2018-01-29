Пять способов избавиться от повышенной жирности волос

Перестань трогать свои волосы. Эта привычка стоит первой в хит-параде причин повышенной жирности волос. Механизм очень прост – кожный жир с кончиков пальцев попадает на локоны, остается на них, впитывается и... сама знаешь, какой результат тебя ждет. Так что, надеясь подправить прическу руками, ты рискуешь лишь испортить ее опрятность, пишет Lady.tochka.net.

Мой голову три раза в неделю. Знаем, что переучить себя непросто, но когда ты ежедневно моешь волосы, шампунь вымывает с кожи головы естественный жир, после чего он вырабатывается в двойном количестве. То есть голова начинает жирнеть еще быстрее. Замкнутый круг нужно размыкать – чем реже моешь волосы, тем меньше они жирнеют.

Следи за состоянием расчески. После расчесывания на твоем гребешке остаются кусочки кожного сала, которые необходимо смывать теплой водой. Не забывай также чистить расческу от волос – на ней могут оставаться жирные локоны, которые способны испортить состояние твоей новой прически. Потому возьми за правило регулярно устраивать “гигиенические процедуры” своей расческе.

Не используй слишком много кондиционера. Кондиционеры для волос – очень полезное косметическое средство. Однако им стоит пользоваться с осторожностью. Во-первых, наносить средство нужно не от самых корней, а делать акцент на кончики, во-вторых, количество средства должно быть умеренным, а в-третьих, тщательно вымой кондиционер. Выбирать средство необходимо в соответствии с типом волос, чтобы не утяжелять локоны.