Как сделать так, чтобы он не использовал тебя только для постели

1. Не будь слишком доступной

Если парень знает, что когда бы он тебе ни позвонил или ни написал, ты ответишь ему и приедешь, ты делаешь себя легкодоступной. Все просто. Не отвечай на его звонки ночью. Не приезжай к нему, если он отменил ваше прошлое свидание. Не пиши ему, если он не отвечает на твои сообщения, пишет Soulpost.ru.

2. Не играй в его глупые игры

Он понятия не имеет, когда твой день рождения, и даже не спрашивает об этом, зато он без стеснения спрашивает, во что ты одета, пытаясь начать секс-переписку. Останови это. Если ты поведешься на его игру и примешь то, что это все, что ему нужно, ты подставишь себя.

3. Заставь его ходить с тобой на свидания

Если он хочет переспать с тобой, он должен как минимум постараться, чтобы и ты этого захотела. Он должен водить тебя на свидания, ухаживать, удивлять тебя. Пицца и сериал у него дома не считаются. Но если он будет стараться для тебя, то возможно и сам поймет, что ты больше, чем просто привлекательное тело.

4. Скажи ему, что ты ищешь

Если ты сразу скажешь парню, что ты ищешь только серьезные отношения, а он скажет, что не готов к ним, на этом должна быть поставлена точка. Не нужно думать, что ты его переубедишь, не нужно начинать пробовать что-то с ним. Секс уж точно не приведет к отношениям: он просто получит то, что хочет.

5. Измени динамику власти

Почему бы не сделать его мальчиком по вызову? Когда он звонит тебе, а ты все бросаешь, может даже встаешь из постели, чтобы приехать к нему — он владеет ситуацией, он определяет, какие у вас отношения. Если ты начнешь игнорировать его, пока сама не захочешь секса, тогда власть будет у тебя.

6. Обрати внимание на то, как ты подаешь себя

Ты можешь не осознавать, но ты можешь создавать впечатление, будто сама не ищешь ничего серьезного. Просто подумай, мог ли он неправильно тебя понять?

7. Скажи ему прямо

Если ты всем показываешь, что ты не собираешься реагировать на его ночные сообщения и звонки, а он продолжает тебе писать, возможно, стоит прямо сказать, если он до сих пор не понял.

8. Не реагируй на звонки и сообщения после определенного времени.

Если ты знаешь, что тебе может не хватить силы воли, чтобы не ответить на его звонок или сообщение, тогда просто отключи телефон или блокируй его номер на ночь.

9. Знай себе цену