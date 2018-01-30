вторник, 30 января 2018 г.
EST
ENG
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Звездные дамы
  • Кэти Топурия наконец призналась, из-за какого мужчины ушла от мужа-миллионера

Кэти Топурия наконец призналась, из-за какого мужчины ушла от мужа-миллионера

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кети Топурия

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Поклонники 31-летней певицы уже давно подозревают ее в романе с рэпером Гуфом. Причем слухи об этом появились еще до того, как летом прошлого года Кэти Топурия подтвердила свой развод с бизнесменом Львом Гейхманом, с которым была вместе с 2009 года. У бывших супругов есть 2,5-летняя дочь Оливия.

С тех пор, как стало известно об их расставании, Кэти и Гуф приковали к себе еще больше внимания, тем более что они не сдерживали себя и выкладывали совместные фото. Правда при этом все время говорили, что их связывает только дружба, пишет Soulpost.ru.

На днях Топурия выложила свое фото, которое подписала странным образом «Паззл». Но вскоре рэпер выложил вторую часть паззла, которая все расставила на свои места.

Тем более что Гуф подписал фото: «Love is in the air» — «Любовь в воздухе». Получилось совместное фото рэпера и Кэти, что подтвердило слухи.

Пара в очередной раз отдыхает вместе в экзотической стране, и поклонники надеются, что теперь они больше не будут скрывать свои отношения.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ