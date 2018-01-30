Кэти Топурия наконец призналась, из-за какого мужчины ушла от мужа-миллионера

Поклонники 31-летней певицы уже давно подозревают ее в романе с рэпером Гуфом. Причем слухи об этом появились еще до того, как летом прошлого года Кэти Топурия подтвердила свой развод с бизнесменом Львом Гейхманом, с которым была вместе с 2009 года. У бывших супругов есть 2,5-летняя дочь Оливия.
С тех пор, как стало известно об их расставании, Кэти и Гуф приковали к себе еще больше внимания, тем более что они не сдерживали себя и выкладывали совместные фото. Правда при этом все время говорили, что их связывает только дружба, пишет Soulpost.ru.
На днях Топурия выложила свое фото, которое подписала странным образом «Паззл». Но вскоре рэпер выложил вторую часть паззла, которая все расставила на свои места.
Тем более что Гуф подписал фото: «Love is in the air» — «Любовь в воздухе». Получилось совместное фото рэпера и Кэти, что подтвердило слухи.
Пара в очередной раз отдыхает вместе в экзотической стране, и поклонники надеются, что теперь они больше не будут скрывать свои отношения.