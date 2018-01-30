Белая женщина родила от белого трех чернокожих детей

С таким несправедливым отношением столкнулась семья Аарона и Рэйчел Хэлберт. Но давайте начнем с самого начала, пишет Lifter.com.ua.

Аарон и Рэйчел Хэлберт давно мечтали стать родителями, но жене никак не удавалось забеременеть. Супруги решились на усыновление двух детей - мальчика и девочки. Это вызвало негативную реакцию со стороны окружающих, ведь дети были темнокожими.

«Мы знали, что белая пара с чернокожими детьми вызовет бурную реакцию у окружающих, особенно в южной части страны. В Walmart всегда найдется белая старушка, которая посмотрит на нас с явным отвращением, или афроамериканка, которая покачает головой, увидев нашу семью», - говорит Аарон.

Но Аарон и Рейчел были очень счастливы. Они действительно гордились своей маленькой семьей. Но на этом пара не остановилась, они решили пойти дальше. Им стало известно о возможности усыновления эмбрионов.

Супруги посетили криобанк и выбрали близнецов, которые вскоре должны были стать их детьми. Аарон и Рэйчел решили, что у всех детей должен быть одинаковый цвет кожи, поэтому выбрали эмбрионы чернокожих близнецов.

Имплантация эмбрионов прошла успешно. Но спустя шесть недель на одном из обследований доктор поверг Рэйчел и Аарона в шок. Сначала он переспросил родителей, сколько эмбрионов было подсажено. Затем сообщил невероятную новость: один из этих эмбрионов поделился внутри матки, и теперь Рэйчел вынашивает не двойню, а тройню! Беременность и роды прошли гладко, и вскоре Аарон и Рэйчел стали родителями уже не двух чернокожих малышей, а пяти!

«Все наши друзья и семья выразили нам огромную поддержку. Мы осуществили нашу мечту. Наша семья не совсем обычная, но все равно мы благодарны за то, что имеем», - говорит Аарон.

«Во время этой беременности я был счастлив наблюдать, как сын и дочь с темной, слегка загорелой кожей и курчавыми волосами целуют живот моей жены. Каждый вечер они желали спокойной ночи трем маленьким девочками в её животике. А теперь они, наконец, могут сказать «Сладких снов» своим сестрам-близняшкам лично», - говорит Аарон.