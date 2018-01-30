Чем больше вы обнимаете своих детей – тем умнее они становятся

Вы обнимаете своих детей? Если да, то ни в коем случае не прекращайте этого делать!
Согласно новому исследованию, физическая привязанность в период развития младенца важнее, чем думали ученые, пишет Newsner.
Данные опроса, проведенного в Общенациональной детской больнице штата Огайо, гласят, что чем чаще вы обнимаете ребенка, тем лучше развивается его мозг, передает Lifter.com.ua.
В исследовании участвовали 125 младенцев, как доношенных, так и недоношенных. Специалисты изучали насколько хорошо они реагируют на физическое прикосновение.
Результаты показали, что недоношенные дети реагируют на привязанность меньше, чем младенцы, которые родились в срок.
Также любопытный факт: младенцы, которые были привязаны к родителям или больничному персоналу, показали более сильную реакцию мозга.
Как пояснила исследователь Натали Мейтре, это говорит нам о том, что такое простое действие, как объятия или раскачивание вашего ребенка на руках, сильно влияет на развитие его мозга.
«Мы убедились в том, что недоношенным детям просто необходимо получать положительный, поддерживающий контакт – будь то нежные касания родителей или объятия, подобные тем, которые младенцы испытали всю беременность в утробе матери», – рассказала она.
В целом, привязанность жизненно важна для развития мозга.
Поэтому обнимайтесь и обнимайте своих детей столько, сколько сможете – и не забывайте поделиться этой информацией, чтобы показать всем, насколько важно показывать любовь своим детям!