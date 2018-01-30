Чем больше вы обнимаете своих детей – тем умнее они становятся

Согласно новому исследованию, физическая привязанность в период развития младенца важнее, чем думали ученые, пишет Newsner.

Данные опроса, проведенного в Общенациональной детской больнице штата Огайо, гласят, что чем чаще вы обнимаете ребенка, тем лучше развивается его мозг, передает Lifter.com.ua.

В исследовании участвовали 125 младенцев, как доношенных, так и недоношенных. Специалисты изучали насколько хорошо они реагируют на физическое прикосновение.

Результаты показали, что недоношенные дети реагируют на привязанность меньше, чем младенцы, которые родились в срок.

Также любопытный факт: младенцы, которые были привязаны к родителям или больничному персоналу, показали более сильную реакцию мозга.

Как пояснила исследователь Натали Мейтре, это говорит нам о том, что такое простое действие, как объятия или раскачивание вашего ребенка на руках, сильно влияет на развитие его мозга.

«Мы убедились в том, что недоношенным детям просто необходимо получать положительный, поддерживающий контакт – будь то нежные касания родителей или объятия, подобные тем, которые младенцы испытали всю беременность в утробе матери», – рассказала она.

В целом, привязанность жизненно важна для развития мозга.