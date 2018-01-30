Джей-Зи сказал, почему Бейонсе не подала на развод из-за его измен

Однако новость ли это для поклонников? Внимательные слушатели знают об изменах из песен артистов. Ситуацию можно оценить с подачи Бейонсе и Джей-Зи. Казалось, что вот-вот они разведутся. Но публичное признание рэпера позади, а пара все еще вместе. Почему? Он сам отвечает:

«Она моя родственная душа. Та, кого я люблю. Мы решили бороться за нашу любовь. Ради нашей семьи, чтобы показать нашим детям правильный пример: разорвать порочный круг можно!» - сказал певец, пишет Fabiosa.com/ru.

Джей-Зи сделал акцент на том, что словами ситуацию не исправить, — важны лишь поступки. Звучит как совет всем мужчинам, которые сожалеют о супружеском предательстве.

Слухи вокруг четы Картер крутятся с 2014 года. Тогда все были озадачены, почему сестра Бейонсе Соланж затеяла драку с Джей-Зи. Это было в лифте на модном событии Met Ball.

В своем последнем альбоме «4:44» музыкант обращается к семейным проблемам, просит прощения у жены и матери его детей. Говорит: «Я не заслужил тебя».