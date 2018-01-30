Исследование: профессии, которые увеличивают шанс развода

И совершенно напрасно!

Чтобы выяснить, какие профессии связаны с самым высоким процентом разводов, статистик Натан Яу использовал результаты пятилетнего исследования Бюро переписи населения США. Проанализировав все данные, ему удалось установить некоторые довольно интересные тенденции, пишет Fabiosa.com/ru.

Вот восемь профессий, которые значительно увеличивают шанс развода.

1. Крупье (52,9%)

Речь идет о людях, которые работают лицом к лицу с клиентами в казино и игровых залах. Имейте в виду, что эта профессия подразумевает много выпивки и новых интересных знакомств. Взаимодействие с большим количеством людей в праздничной обстановке легко может испортить отношения с супругом(ой).

2. Бармены (52,7%)

Окружающая среда в баре очень похожа на приведенную выше, поэтому неудивительно, что у барменов практически такой же коэффициент развода. Кроме того, администрация часто требует от таких работников быть очень дружелюбными (и даже кокетливыми) с посетителями. Еще одна проблема: большинство питейных заведений работает “до последнего клиента”, поэтому бармены часто имеют ненормированный график работы, при котором трудно найти время на семью.

3. Работники круглосуточных заведений (50,7%)

В принципе, любая профессия в сфере обслуживания может привести к семейным проблемам. Но работа в ночную смену представляет отдельную проблему, поскольку она затрудняет возможность находиться дома вместе с супругом(ой) в одно и то же время.

4. Бортпроводницы (50,5%)

График работы стюардессы предполагает частые разлуки с супругом, которые вряд ли могут кому-то понравиться. Кроме того, долгие часы полета предоставляют привлекательным девушкам много возможностей для новых знакомств.

5. Операторы машинного производства (50,1%)

Было обнаружено, что менеджеры и операторы прокатных машин разводятся в половине случаев. Скорее всего, это связано с тем, что такая работа часто имеет неудобный для остальных членов семьи график.

6. Строительные профессии (46,9%)

У таких работников обычно посменная или сезонная работа. Можно предположить, что отсутствие рутины и четкого графика затрудняет постоянное нахождение “на связи”, что способствует разводу.

7. Операторы call-центров (49,7%)

Ежедневно такие работники (в основном, девушки) взаимодействуют по телефону с огромным количеством людей. Иногда такие разговоры приводят к развитию новых отношений.

8. Менеджеры по продажам (49,7%)

Эта профессия имеет высокий процент разводов из-за постоянного стресса. Каждый день “продажники” вынуждены выслушивать людей, которые кричат на них по телефону, а затем им нужно идти домой и быть добрыми. По мнению Натана Яу, многие коллекторы также разводятся по тем же причинам.

Если говорить о категориях профессий в целом, то оказалось, что работники, занятые в транспортной сфере (например, водители автобусов), имеют более высокий процент разводов, чем компьютерщики и математики.

Помимо этого, Натан Яу также обнаружил, что люди с высокими зарплатами реже разводятся. Правда, низкооплачиваемые сотрудники, которые расторгли брак, говорят, что заработная плата никак не влияла на их решение.