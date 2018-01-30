Исследование: профессии, которые увеличивают шанс развода

Хотя современные люди вступают в брак все позже, развод по-прежнему является довольно распространенным явлением. Бывшие супруги указывают причиной расставания множество вещей: неверность, нехватку общения, генетику и даже ощущение, что они больше не любят своего партнера. Выбор профессии обычно в этот список не входит.
И совершенно напрасно!
Чтобы выяснить, какие профессии связаны с самым высоким процентом разводов, статистик Натан Яу использовал результаты пятилетнего исследования Бюро переписи населения США. Проанализировав все данные, ему удалось установить некоторые довольно интересные тенденции, пишет Fabiosa.com/ru.
Вот восемь профессий, которые значительно увеличивают шанс развода.
1. Крупье (52,9%)
Речь идет о людях, которые работают лицом к лицу с клиентами в казино и игровых залах. Имейте в виду, что эта профессия подразумевает много выпивки и новых интересных знакомств. Взаимодействие с большим количеством людей в праздничной обстановке легко может испортить отношения с супругом(ой).
2. Бармены (52,7%)
Окружающая среда в баре очень похожа на приведенную выше, поэтому неудивительно, что у барменов практически такой же коэффициент развода. Кроме того, администрация часто требует от таких работников быть очень дружелюбными (и даже кокетливыми) с посетителями. Еще одна проблема: большинство питейных заведений работает “до последнего клиента”, поэтому бармены часто имеют ненормированный график работы, при котором трудно найти время на семью.
3. Работники круглосуточных заведений (50,7%)
В принципе, любая профессия в сфере обслуживания может привести к семейным проблемам. Но работа в ночную смену представляет отдельную проблему, поскольку она затрудняет возможность находиться дома вместе с супругом(ой) в одно и то же время.
4. Бортпроводницы (50,5%)
График работы стюардессы предполагает частые разлуки с супругом, которые вряд ли могут кому-то понравиться. Кроме того, долгие часы полета предоставляют привлекательным девушкам много возможностей для новых знакомств.
5. Операторы машинного производства (50,1%)
Было обнаружено, что менеджеры и операторы прокатных машин разводятся в половине случаев. Скорее всего, это связано с тем, что такая работа часто имеет неудобный для остальных членов семьи график.
6. Строительные профессии (46,9%)
У таких работников обычно посменная или сезонная работа. Можно предположить, что отсутствие рутины и четкого графика затрудняет постоянное нахождение “на связи”, что способствует разводу.
7. Операторы call-центров (49,7%)
Ежедневно такие работники (в основном, девушки) взаимодействуют по телефону с огромным количеством людей. Иногда такие разговоры приводят к развитию новых отношений.
8. Менеджеры по продажам (49,7%)
Эта профессия имеет высокий процент разводов из-за постоянного стресса. Каждый день “продажники” вынуждены выслушивать людей, которые кричат на них по телефону, а затем им нужно идти домой и быть добрыми. По мнению Натана Яу, многие коллекторы также разводятся по тем же причинам.
Если говорить о категориях профессий в целом, то оказалось, что работники, занятые в транспортной сфере (например, водители автобусов), имеют более высокий процент разводов, чем компьютерщики и математики.
Помимо этого, Натан Яу также обнаружил, что люди с высокими зарплатами реже разводятся. Правда, низкооплачиваемые сотрудники, которые расторгли брак, говорят, что заработная плата никак не влияла на их решение.
Очевидно, что профессиональная деятельность является не единственной причиной, по которой пары решают развестись. Но, по-видимому, она может сделать расставание более вероятным!