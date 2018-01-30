Флирт по всем правилам: десять эффективных приемов для привлечения мужского внимания

Искусство флирта сложно и многогранно. Именно с его помощью люди проявляют взаимную заинтересованность – игривые взгляды, прикосновения и фразы дают волю воображению, а также являются свидетельством привлекательности партнера.
Мало кто знает, что слово «флирт» пришло в современный язык из старофранцузского, а в него – из латыни. Изначально оно обозначало восхищение цветами, легкое заигрывание с ними. Однако широко известный смысл этому понятию придал лорд Честерфилд (английский писатель), описав с его помощью манеру поведения леди Фрэнсиз, которая, чтобы привлечь внимание собеседника к себе, поддразнивала его – использовала веер, время от времени пряча за ним лицо, передает Fabiosa.com/ru.
В современном обществе флирт оценивается как открытое выражение заинтересованности, а также намек на то, что у беседы может быть и продолжение. Однако последние социальные тренды становятся все более нетерпимыми к таким явлениям, как домогательства и подобные агрессивные проявления внимания со стороны мужчин. Вследствие этого они вынуждены прибегать к достаточно примитивным речевым конструкциям, чтобы уточнить отношение женщины к возможной близости, которые негативным образом сказываются на их либидо. И флирт превратился в один из наиболее удобных методов того, чтобы девушки могли это согласие выражать.
Однако стоит помнить, что грань между ним и вульгарностью, пошлостью очень тонкая. Мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими простыми приемами, которые помогут мужчине убедиться в собственной привлекательности и сделать переход на новый уровень отношений менее резким.
Флирт, как мы уже упоминали, – это целое искусство. Кто-то использует его на подсознательном уровне, не придавая значения словам и жестам, однако именно они являются для представителей сильного пола признаками того, что прекрасные дамы не против развития отношений. В частности, к ним относятся эти несколько приемов.
1. Демонстрация открытости
Сообщить понравившемуся человеку о том, что он выглядит привлекательным, можно с помощью открытых поз. Для этого стоит избегать скрещивания рук и ног, следить за тем, чтобы корпус был повернут в сторону собеседника. Еще один хороший прием – отзеркаливание позы. Он позволяет наладить более тесную эмоциональную связь благодаря копированию положения туловища, головы, рук и ног. Конечно же, не обойтись и без улыбки – искренней и доброжелательной.
2. Мимолетные прикосновения
Тактильный контакт всегда помогает показать заинтересованность. Если это комфортно для обоих, можно иногда прикасаться к плечу или кисти собеседника, опираться на его руку во время прогулки, даже слегка прижаться к нему в прохладный день.
3. Проявление интереса
Люди любят, когда о них говорят. Искренне интересуйтесь тем, что происходит в жизни понравившегося мужчины, и внимательно слушайте, даже если не разделяете его увлечения зимней рыбалкой и не знаете коллег. Задавайте как можно больше вопросов, чтобы узнать его лучше: о семье, работе, любимых фильмах, хобби, друзьях, детстве. В конце концов, заинтересованность можно показать даже в социальных сетях, начав с того, чтобы время от времени лайкать его публикации.
4. Похвала и одобрение
Комплименты любят все, даже самые суровые представители сильного пола. Каждому из нас необходимо иногда получать подтверждение своей исключительности – признания отличного чувства юмора, хороших манер, профессиональных успехов, умения выполнять те или иные работы (даже если с тем, чтобы забить гвоздь в стену, вы прекрасно справляетесь и сами). Эффективный прием – попросить мужчину о помощи. Это может быть что-то незначительное или, напротив, в рамках его компетенций, однако не связанное с финансами или социальными обязательствами. Искренняя благодарность за любую мелочь практически бесценна для самолюбия.
5. Прихорашивания
Многие прекрасные дамы непроизвольно в присутствии понравившегося мужчины стараются улучшить свою внешность – поправляют прическу и одежду, более тщательно наносят макияж. Они готовы ко всему – в небольшой с виду сумочке всегда найдется, чем почистить обувь и стряхнуть несуществующие пылинки с платья. Стоит отметить и то, что в образе элегантной женщины нет места вульгарности. Безусловно, одежда должна подчеркивать достоинства фигуры, но не следует отдавать предпочтение излишне вызывающим моделям.
6. Откровенные разговоры
В этом контексте необходимо соблюдать меру, не нарушать границ приватности потенциального партнера. Не стоит сразу рассказывать всю историю своей жизни, включая текущие проблемы и череду неудачных романов. Позитивный настрой и некоторая игривость, проявляющаяся в двусмысленных (повторимся – всего должно быть в меру, так как мужчину очень легко отпугнуть) фразах, юмор и непринужденная манера разговора – вот самые эффективные способы построить легкий и приятный диалог. При этом не запрещается затрагивать некоторые пикантные темы, если это удобно и уместно.
7. Стимуляция к действию
Хороший, заслуживающий внимания мужчина позволит себе переход на новый этап в том случае, если ему комфортно рядом с женщиной, а также когда он уверен, что она ощущает то же. Для этого требуется создать базу для возможных отношений с уже определенным уровнем доверия. То есть он должен чувствовать себя вправе открыто выражать свои чувства и эмоции, а не ждать туманных намеков и оставаться в неведении до того момента, пока на горизонте у прекрасной дамы не появится более смелый и решительный потенциальный партнер. Для этого достаточно заставить его добиваться вашего внимания, при случае демонстрируя неожиданную холодность.
8. Все дело во взгляде
Зрительный контакт иногда бывает более красноречивым, чем тактильный. Даже с помощью множества слов не всегда получается выразить то, что могут сказать глаза. Именно они являются главным оружием любой девушки и при этом отражают ее внутренний мир. Как же сделать так, чтобы это природное богатство «работало» с максимальной отдачей?
Многие люди, случайно столкнувшись взглядом с незнакомцем, испытывают некоторую неловкость и стараются как можно быстрее переключиться на другой визуальный объект. Однако именно первый зрительный контакт может определить, суждено ли произойти встрече. Если с понравившимся мужчиной установить его удалось, позвольте магии длиться немногим дольше, чем это происходит в обычной ситуации. Внимательно смотрите на него несколько секунд, как будто подавите вздох и отведите взгляд. Как только увидите боковым зрением, что его внимание переключилось, вновь посмотрите на мужчину и повторите этот трюк. Таким образом можно дать ему понять, что вы не против знакомства.
9. Одно дыхание на двоих
Конечно, это – фигуральное выражение. Однако многие люди отмечают, что эмоциональная связь становится сильнее, если у собеседников один ритм дыхания. Подстроиться к нему порой бывает трудно, однако выход есть – его можно повторить или воспроизвести с помощью движений кисти или руки. В некоторых случаях действенным является резкий выдох, который завершает фразу, несущую вашу основную мысль. Такое действие стимулирует непроизвольную аналогичную реакцию собеседника – у него возникает ощущение того, что сердце на мгновение замерло.
10. Подсказка решения
Некоторые представители сильного пола, несмотря на мужественность или социальный статус, могут быть несколько нерешительными. В этом случае женщины в силах слегка «подтолкнуть» их. Например, если вы не против пойти на повторное свидание, сообщите ему о своих планах, скажем, отправиться на прогулку в какой-то из ближайших дней и невзначай поинтересуйтесь, чем в это время будет занят он. Еще один вариант – предоставить ему право выбора. К примеру, спросить, куда вы пойдете в следующий раз – в музей, парк или кинотеатр. Если вас что-то не устраивает в данный конкретный момент, можно попробовать внушить мужчине то, что он предлагает изменить планы. Например, вы уже третий раз за вечер прогуливаетесь по одной и той же улочке. Вскользь заметьте, что совсем рядом есть уютное кафе, в котором подают отменный чай.
Привлечь внимание мужчины на самом деле достаточно легко, главное – уметь правильно флиртовать. Считается, что женщины уже рождаются с этими навыками, однако это не совсем так. Некоторые их них стоит усовершенствовать, и мы надеемся, что наши простые советы помогут прекрасным дамам стать профессионалами в искусстве обольщения.