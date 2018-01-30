Флирт по всем правилам: десять эффективных приемов для привлечения мужского внимания

4. Похвала и одобрение

Комплименты любят все, даже самые суровые представители сильного пола. Каждому из нас необходимо иногда получать подтверждение своей исключительности – признания отличного чувства юмора, хороших манер, профессиональных успехов, умения выполнять те или иные работы (даже если с тем, чтобы забить гвоздь в стену, вы прекрасно справляетесь и сами). Эффективный прием – попросить мужчину о помощи. Это может быть что-то незначительное или, напротив, в рамках его компетенций, однако не связанное с финансами или социальными обязательствами. Искренняя благодарность за любую мелочь практически бесценна для самолюбия.

5. Прихорашивания

Многие прекрасные дамы непроизвольно в присутствии понравившегося мужчины стараются улучшить свою внешность – поправляют прическу и одежду, более тщательно наносят макияж. Они готовы ко всему – в небольшой с виду сумочке всегда найдется, чем почистить обувь и стряхнуть несуществующие пылинки с платья. Стоит отметить и то, что в образе элегантной женщины нет места вульгарности. Безусловно, одежда должна подчеркивать достоинства фигуры, но не следует отдавать предпочтение излишне вызывающим моделям.

6. Откровенные разговоры

В этом контексте необходимо соблюдать меру, не нарушать границ приватности потенциального партнера. Не стоит сразу рассказывать всю историю своей жизни, включая текущие проблемы и череду неудачных романов. Позитивный настрой и некоторая игривость, проявляющаяся в двусмысленных (повторимся – всего должно быть в меру, так как мужчину очень легко отпугнуть) фразах, юмор и непринужденная манера разговора – вот самые эффективные способы построить легкий и приятный диалог. При этом не запрещается затрагивать некоторые пикантные темы, если это удобно и уместно.

7. Стимуляция к действию

Хороший, заслуживающий внимания мужчина позволит себе переход на новый этап в том случае, если ему комфортно рядом с женщиной, а также когда он уверен, что она ощущает то же. Для этого требуется создать базу для возможных отношений с уже определенным уровнем доверия. То есть он должен чувствовать себя вправе открыто выражать свои чувства и эмоции, а не ждать туманных намеков и оставаться в неведении до того момента, пока на горизонте у прекрасной дамы не появится более смелый и решительный потенциальный партнер. Для этого достаточно заставить его добиваться вашего внимания, при случае демонстрируя неожиданную холодность.

8. Все дело во взгляде

Зрительный контакт иногда бывает более красноречивым, чем тактильный. Даже с помощью множества слов не всегда получается выразить то, что могут сказать глаза. Именно они являются главным оружием любой девушки и при этом отражают ее внутренний мир. Как же сделать так, чтобы это природное богатство «работало» с максимальной отдачей?