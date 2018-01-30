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Диетологи дали простой совет для предотвращения лишнего веса

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Весы

ФОТО: Scanpix

Американские ученые из Университета Джорджии заявили о том, что добавление в еду растворимой клетчатки эффективно защищает от появления лишнего веса и метаболического синдрома, при котором интенсивно копится жировая ткань и снижается чувствительность к инсулину. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell Host & Microbe.

Растворимая диетическая клетчатка инулин, которая продается в магазинах здорового питания, отлично проявила себя в экспериментах с мышами. Животных держали на жирной диете, но треть из них получала дополнительно целлюлозу (нерастворимая пищевая клетчатка), еще треть получала инулин, а треть служила контрольной группой и обходилась без добавок, пишет Medikforum.ru.

В результате оказалось, что нерастворимая клетчатка-целлюлоза не возымела эффекта, тогда как инулин успешно предотвратил патологические изменения в кишечной микрофлоре. Получавшие такую клетчатку мыши набрали заметно меньше лишнего веса. Кроме того, анализ тканей у таких животных обнаружил, что их жировые клетки были самыми небольшими в своих размерах.

Для людей включение в рацион инулина будет гораздо благотворнее, чем пищевой целлюлозы, полагают авторы исследования.

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