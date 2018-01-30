Диетологи дали простой совет для предотвращения лишнего веса

Растворимая диетическая клетчатка инулин, которая продается в магазинах здорового питания, отлично проявила себя в экспериментах с мышами. Животных держали на жирной диете, но треть из них получала дополнительно целлюлозу (нерастворимая пищевая клетчатка), еще треть получала инулин, а треть служила контрольной группой и обходилась без добавок, пишет Medikforum.ru.

В результате оказалось, что нерастворимая клетчатка-целлюлоза не возымела эффекта, тогда как инулин успешно предотвратил патологические изменения в кишечной микрофлоре. Получавшие такую клетчатку мыши набрали заметно меньше лишнего веса. Кроме того, анализ тканей у таких животных обнаружил, что их жировые клетки были самыми небольшими в своих размерах.