Диетологи дали простой совет для предотвращения лишнего веса

Американские ученые из Университета Джорджии заявили о том, что добавление в еду растворимой клетчатки эффективно защищает от появления лишнего веса и метаболического синдрома, при котором интенсивно копится жировая ткань и снижается чувствительность к инсулину. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell Host & Microbe.
Растворимая диетическая клетчатка инулин, которая продается в магазинах здорового питания, отлично проявила себя в экспериментах с мышами. Животных держали на жирной диете, но треть из них получала дополнительно целлюлозу (нерастворимая пищевая клетчатка), еще треть получала инулин, а треть служила контрольной группой и обходилась без добавок, пишет Medikforum.ru.
В результате оказалось, что нерастворимая клетчатка-целлюлоза не возымела эффекта, тогда как инулин успешно предотвратил патологические изменения в кишечной микрофлоре. Получавшие такую клетчатку мыши набрали заметно меньше лишнего веса. Кроме того, анализ тканей у таких животных обнаружил, что их жировые клетки были самыми небольшими в своих размерах.
Для людей включение в рацион инулина будет гораздо благотворнее, чем пищевой целлюлозы, полагают авторы исследования.