Посмотрите на десять ошибок, которые совершают даже гуру здорового питания

1. Выбираем органические продукты

Органические продукты считаются полезнее и безопаснее по сравнению с обычными. Однако не существует научных доказательств, подтверждающих это. При выращивании таких продуктов не используются синтетические пестициды. Вместо них применяются натуральные пестициды, влияние на организм которых мало изучено.

Кроме того, надпись «эко» на этикетке не всегда означает более здоровую пищу. Иногда это просто маркетинговый ход, используемый для увеличения продаж. При покупке таких продуктов важно обращать внимание на их состав, происхождение и внешний вид, пишет Adme.ru.

2. Предпочитаем продукты без глютена

В последнее время глютеносодержащие продукты окрестили вредными. И действительно, некоторые люди вынуждены придерживаться безглютеновой диеты, поскольку у них диагностирована целиакия. Однако это заболевание установлено лишь у 1 % людей.

Во всех остальных случаях нет научных доказательств пользы в результате отказа от глютена ради улучшения самочувствия. Скорее наоборот, согласно последним исследованиям, безосновательный отказ от глютена повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет исключения из рациона цельного зерна.

3. Покупаем обезжиренные продукты

В попытках следовать здоровому образу жизни многие выбирают обезжиренные продукты. Однако мало кто задумывается, что, снижая уровень жиров, производители компенсируют состав продукта другими компонентами для улучшения вкуса. Например, сахаром, вкусовыми добавками, стабилизаторами и трансжирами, что может повлечь за собой ухудшение здоровья.

Продукты с нормальным содержанием жира необходимы для сбалансированного и здорового питания. Исключать жиры стоит лишь по медицинским показаниям. В остальных случаях достаточно снизить процент жиров в продукте.

4. Пьем фруктовые соки

Фруктовый сок содержит огромное количество сахара, но при этом лишен пищевых волокон. Это приводит к повышению аппетита, перееданию и набору веса. Такой сок не утоляет ни голод, ни жажду. И в этом он мало чем отличается от сладкой газированной воды.

Вместо него лучше выбрать целый фрукт или воду со свежими фруктами.

5. Едим энергетические батончики

Такие батончики очень подходят для удобного и быстрого перекуса. В магазинах их продают в отделах здоровой или диетической еды. Но так ли они полезны? В большинстве батончиков содержится сахар, шоколадная глазурь, карамель, искусственные ароматизаторы и другие добавки. По объему сахара они ничем не отличаются от обычных конфет. А количество калорий в них равнозначно полноценному обеду.

Не поленитесь потратить больше времени и поесть полноценно. А если хочется сладкого, то долька горького шоколада пойдет лишь на пользу.

6. Предпочитаем сухофрукты