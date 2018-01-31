Совпадает? Какие мужчины нравятся женщинам по знаку Зодиака

Овен

Обычно вы встречаетесь с заботливыми и очаровательными парнями. К сожалению, иногда они хотят больше вашего времени и энергии, чем вы готовы дать. Не стесняйтесь говорить этим парням о том, что вы нуждаетесь в своем пространстве. Или просто заблокируйте их. Так или иначе, пишет Esotericblog.ru.

Телец

Страстные и целеустремленные парни нравятся вам. Вы действительно восхищаетесь мужчинами с сильной точкой зрения. С другой стороны, вы знаете, что придерживаетесь своей собственной точки зрения до самой смерти.

Близнецы

Вы любите харизматичных и предприимчивых мужчин. Если у парня есть умение рисковать, значит вы поражены.

Рак

Поскольку у вас глубокие эмоции, вы склонны предпочитать харизматичных мужчин, которые обеспечивают вам эмоциональную стабильность. Вы должны им доверять и знать, что они всегда будут рядом.

Лев

Вы любите интеллектуальных и творческих парней, которые будут вдохновлять вас. Вы - прирожденный лидер.

Дева

Вы любите художественных и эмоциональных мужчин. Но очень часто именно они не уделяют вам внимание.

Весы

Энергия и уверенность являются для вас основными факторами. Вы действительно цените парней, которые достаточно храбры и настойчивы.

Скорпион

Вам нравятся поддерживающие, практичные и терпеливые партнеры, которые будут рядом надолго. Вам также нужно много от вашего партнера.

Стрелец

Вы любите умных и непредвзятых партнеров, которые готовы быть рядом в каждом приключении. Мужчины, которые выносливы и бесстрашны, покорят ваше сердце.

Козерог

Вы любите чувствительных, преданных и ласковых мужчин, которые заставляют вас чувствовать себя воспитанной и поддерживающей.

Водолей

Ваша постоянно меняющаяся природа любит мужчин, которые являются артистичными, мужественными и точно знают, кто они.

Рыбы