Шоколадная экспресс-диета: минус 5-7 кг за неделю

Суть диеты: есть можно только шоколад, причем исключительно горький. Чем выше содержание какао в выбранной вами плитке шоколада, тем лучше результат. Никакого молочного шоколада, с орешками, вафельками и прочими изысками, пишет Rus.tvnet.lv.

Ваш рацион на ближайшие несколько дней - 100-150 граммов черного лакомства, желательно в три-четыре приема в течение дня. Пить можно кофе, чай, негазированную воду.

Количество потребляемой за сутки жидкости не должно быть меньше двух литров.

Полностью исключаем алкоголь, сахар, соль, мучное. Все остальное тоже исключаем.

Эффект будет потрясающим, но при условии наличия отличного здоровья и полного отсутствия аллергии. У этой сладкой диеты много плюсов. Как известно, плитка шоколада является отличным антидепрессантом, то есть настроение у вас одназначно поднимется.

Плюс от шоколада хорошо работает голова, значит - на работе вы будете работать, а не думать о том, когда все это закончится. Шоколад является отличным источником антиоксидантов - вы будете не только худеть, но и выглядеть прекрасно. Не стоит забывать, что выход из любой монодиеты должен быть аккуратным.

Чтобы не навредить здоровью и не вернуть за два дня скинутые с таким трудом килограммы, обычную пищу лучше добавлять в рацион постепенно, небольшими порциями.