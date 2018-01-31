Эстонский хирург рассказал, почему беременным не лечат варикоз

По мнению доктора, беременная женщина не должна приходить на прием к хирургу по поводу расширенных вен. Никто не будет предлагать ей хирургический или любой другой метод коррекции варикозного расширения вен, поэтому у нее гарантировано останется впечатление что после визита к доктору ничего не изменилось.

«Варикозное расширение вен частое заболевание среди мужчин и женщин. Имеем дело с генетической предрасположенностью, также заболевание зависит от гормонального колебания. Если перед беременностью уже были расширенные вены, то с беременностью варикозное расширение вен станет заметнее и это естественно. То, что ваша акушерка и семейный врач говорит вам о компрессионном лечении чулками и колготоками – абсолютная правда! Если беременная женщина желает держать заболевание под контролем, то она должна носить компрессионые чулки или колготки»- говорит доктор Пальмисте.

Хирург сделала небольшую памятку для беременных женщин о варикозном расширении вен.

В период беременности вены на ногах расширяются (в виде сеточки или «гроздьями») и это нормальное изменение

В последнем триместре беременности большая возможность варикозного расширения вен в паховой области – это ожидаемо, особенно если беременности подряд.

Если выпуклая вена на ощупь кажется теплее, чем кожа рядом - это тоже нормально

Нет таких таблеток которые, уберут расширенние вен или остановят их рост.

Иногда давление на вену может быть неприятно и это нормально

Варикозное расширение вен при беременности, не означает, что есть вероятность умереть от тромбоза. Также расширенные вены на ногах у беременной не является причиной автоматически назначать ей до конца беременности низкомолекулярный гепарин.

При подозрении на тромбоз, пациенту нет смысла записываться на прием к сосудистому или общему хирургу. Таким пациентам нужно обращаться в неотложную помощь. Если клинически тромбоз не подтвержден, а есть просто страх перед заболеванием, то лучше обратиться в кабинет лечения тромбоза на консультацию мед. сестры.

«Некоторые мои пациенты иногда спрашивают, является ли варикозное расширение вен противопоказанием к естественным родам – мой ответ «нет».

Для успокоения также могу сказать, даже если во время беременности нога выглядит ужасно, не надо отчаиваться! После беременности и окончания кормления грудью заболевание отступит, а то, что останется можно корректировать. Но всему свое время и место. Поэтому не нужно портить такой прекрасный период жизни переживаниями по поводу расширенных вен»- говорит хирург.