среда, 31 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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  • Мать двоих детей Кайа Трийса: на пособие в 17 евро даже подгузников на месяц не закупишь

Мать двоих детей Кайа Трийса: на пособие в 17 евро даже подгузников на месяц не закупишь

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Кайа Трийса

ФОТО: Toni Läänsalu

Если вы считаете, что бытовые проблемы касаются только простых людей, вы ошибаетесь. Визажист, жена Койта Тооме, мать двоих детей Кайа Трийса призналась в интервью журналу Naisteleht, что и ее касаются и волнуют проблемы с местами в детский сад и очередями к врачам.

Кайа Трийса за работой

ФОТО: Kalev Lilleorg

Современные семьи часто откладывают беременность из-за финансовой нестабильности. «На первого ребенка я получала пособие в размере 17 евро, а на эти деньги даже подгузников на месяц не закупишь!» - вспоминает Кайа Трийса.

Кайа Трийса и Койт Тооме

ФОТО: Viktor Burkivski

В семье Кайи и Койта подрастает восьмилетняя дочь Ребекка, а в апреле прошлого года у них появился на свет сын Ричард.

Кайа Трийса

ФОТО: ERR

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