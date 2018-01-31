Мать двоих детей Кайа Трийса: на пособие в 17 евро даже подгузников на месяц не закупишь

Если вы считаете, что бытовые проблемы касаются только простых людей, вы ошибаетесь. Визажист, жена Койта Тооме, мать двоих детей Кайа Трийса призналась в интервью журналу Naisteleht, что и ее касаются и волнуют проблемы с местами в детский сад и очередями к врачам.