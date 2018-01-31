Мать двоих детей Кайа Трийса: на пособие в 17 евро даже подгузников на месяц не закупишь
31 января 2018 г., 16:13
Если вы считаете, что бытовые проблемы касаются только простых людей, вы ошибаетесь. Визажист, жена Койта Тооме, мать двоих детей Кайа Трийса призналась в интервью журналу Naisteleht, что и ее касаются и волнуют проблемы с местами в детский сад и очередями к врачам.
Современные семьи часто откладывают беременность из-за финансовой нестабильности. «На первого ребенка я получала пособие в размере 17 евро, а на эти деньги даже подгузников на месяц не закупишь!» - вспоминает Кайа Трийса.
В семье Кайи и Койта подрастает восьмилетняя дочь Ребекка, а в апреле прошлого года у них появился на свет сын Ричард.