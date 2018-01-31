Укладка по-королевски: стилист Кейт Миддлтон раскрыла секрет ее прически

30 января Кейт Миддлтон начала свое путешествие по Норвегии и Швеции. Увидев первые фотографии из поездки, поклонники супруги принца Уильяма отметили не только наряд герцогини, но и ее идеальную укладку. Безупречная прическа — дело рук доверенного парикмахера Аманды Кук Такер, пишет Rus.tvnet.lv.

На днях стилист выложила в микроблог фотографию тех приспособлений, которые она применяет при создании прически для Кейт, а именно: семи расчесок, множества щеток, двух фенов и трех видов щипцов.

Из стайлинговых средств Аманда использует крем Creme with Silk Groom, Kiehl's, мусс для объема Volume & Bounce Body Booster Mousse, Charles Worthington и лак для волос Elnett Satin, L'Oreal Paris, который, к слову, стоит примерно 4 евро.

Мэнди, как называют Аманду близкие, сопровождает Кейт и Уильяма почти во всех поездках. Услуги парикмахера-стилиста обходятся принцу в 300 фунтов стерлингов в день (примерно 340 евро), не включая дорожные расходы.