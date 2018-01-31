Модель размера плюс Тесс Холлидей оголила зад: женщины заслуживают уважения!

Муж 32-летней Тесс Холлидей опубликовал в Instagram ее откровенную фотографию в знак солидарности с участницами "Женских маршей", прошедших в США. Plus-size модель тоже привлекла внимание своих фолловеров в соцсети этим кадром, сделанным, по словам автора, без использования ретуши.