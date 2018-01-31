среда, 31 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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  • Модель размера плюс Тесс Холлидей оголила зад: женщины заслуживают уважения!

Модель размера плюс Тесс Холлидей оголила зад: женщины заслуживают уважения!

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ФОТО: Youtube

Муж 32-летней Тесс Холлидей опубликовал в Instagram ее откровенную фотографию в знак солидарности с участницами "Женских маршей", прошедших в США. Plus-size модель тоже привлекла внимание своих фолловеров в соцсети этим кадром, сделанным, по словам автора, без использования ретуши.

«Женщины заслуживают уважения вне зависимости от того, полностью они обнажены или одеты с ног до головы», — подписал фото Ник Холлидей, пишет Spletnik.ru.

Напомним, 20 января, во многих крупных американских городах прошли "Женские марши" против гендерной дискриминации. В Лос-Анджелесе к толпе протестующих присоединились Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Адель, Дженнифер Лоуренс, Кэмерон Диаз и другие звезды.

Тесс и раньше громко выражала свою позицию по проблеме неравноправия. Например, призывала бойкотировать интернет-проект, обрабатывающий в фотошопе снимки моделей с формами, а также обвиняла Facebook в дискриминации полных людей.

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