Попробуйте помазать дезодорантом под грудью, и вы будете удивлены!

У него есть еще несколько преимуществ. С помощью дезодоранта можно остановить потоотделение на ногах и даже под грудью! Важно! При покупке дезодоранта обратите внимание на то, чтобы в его составе не было солей алюминия, пишет Lifter.com.ua.

Вот девять подсказок, как еще можно использовать дезодорант в повседневной жизни:

1. Чтобы убрать жирный блеск

Некоторые бьюти-блоггеры советуют наносить дезодорант на Т-зону. Такая хитрость позволит избавиться от жирного блеска на лице и ненавистных черных точек.

Но будьте осторожны! Не используйте дезодорант для лица слишком часто. Это может вызвать раздражение и аллергию, приведет к увеличению количества высыпаний на лице.

2. Чтобы под грудью не потело

Летом область под грудью может сильно потеть. В тренажерном зале это выглядит вполне нормально, но только не в офисе или на деловом ужине. Просто приподнимите грудь и нанесите дезодорант на кожу под ней. Сухость и приятный запах вам гарантированы.

3. Чтобы влезть в узкие джинсы

Вам знакома эта ситуация? Изо всех сил вы пытаетесь натянуть пару узких джинсов, но ничего не выходит? Не нужно пыхтеть и пытаться втянуть живот. Вместо этого нанесите на ноги дезодорант. Этот трюк позволит вам с легкостью проскользнуть даже в кожаные штаны.

4. Чтобы солнцезащитные очки держались на носу

Очень раздражает, когда приходится поправлять очки, постоянно соскальзывающие с носа. Все из-за пота, заливающего лицо во время жаркого летнего дня.

Что можно сделать? Нанесите на всю область носа немного дезодоранта. Ваши очки никуда от вас не ускользнут!

5. Чтобы не оставлять пятна пота на стульях и диванах

Пятна от пота остаются не только на нашей одежде, но и достаточно часто на матрасах, обивке мягкой мебели. Чтобы не оставлять после себя потных следов на мебели, нанесите на спину немного дезодоранта.

6. Чтобы ночью не потеть

Часто просыпаетесь в поту? Времени принять душ совсем не осталось? Выход из этой неловкой ситуации - применение дезодоранта не только под мышками, но и в самых проблемных местах.

7. Чтобы ноги не потели

Кто сказал, что плохо пахнут только подмышки? Нанесите дезодорант еще и на ноги, а также между пальцами. Так вы избежите неловких ситуаций, когда запах потных ног становится заметным окружающим.

8. Чтобы избежать волдырей

Из-за ношения тесной обуви на ногах могут появляться пузырьки. Чаще всего они возникают в месте непосредственного контакта с краем обуви. Обработайте его дезодорантом - так вы уменьшите риск появления волдырей.

9. Чтобы уменьшить раздражение после бритья