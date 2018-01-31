Семь секретов от американского повара, которые сделают вас богом мяса на кухне

Эти семь правил помогут приготовить такой же идеальный стейк, какой подают в лучших стейк-хаусах, пишет Lifter.com.ua.

1. Замариновать мясо или обвалять его в приправе? Учитывать нужно все.

Маринад подходит для жесткого мяса - он сделает его нежным, сочным и вкусным. Приправа придаст стейку аромат, поэтому натирать травами и специями нужно нежное филе из центральной части вырезки. Лучшая приправа для стейков - соль и перец.

2. Пусть стейк "отдохнет". Оставьте его на столе хотя бы на полчаса.

Стейк перед жаркой нужно разморозить до конца, чтобы и на поверхности, и внутри мяса температура была одинаковой. Иначе сверху стейк прожарится быстро, а внутри все еще будет сырым.

Выньте стейк из холодильника как минимум за полчаса до начала готовки. Это обеспечит его равномерное приготовление: снаружи он будет румяным, а внутри - хорошо прожаренным.

3. Перед жаркой промокните стейк салфеткой.

Стейк не должен быть влажным! Иначе на сковроде он будет не жариться, а тушиться. Вода сделает мясо жестким. Прожевать его будет очень трудно. Просто выньте стейки из холодильника и промокните их бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю воду.

4. Поливайте маслом не стейк, а сковороду.

Во-первых, чтобы стейк имел красивую поджаристую корочку, на нем не должно быть ни капли жира или воды. Обычно стейк смазывается холодным маслом или же маслом комнатной температуры. Это ошибка. Стейк прожарится неравномерно - мясо начнет готовится уже после того, как нагреется масло.

Поэтому натрите маслом сковороду, а не стейк. Это мелочь, которая имеет большое значение. Многие стейки достаточно жирные, поэтому не требуют большого количества масла.

5. Сначала следует пожарить жир.

Не следует избавляться от жира на мясе. Используйте его вместо масла. Многие считают этот жир менее полезным. Но это заблуждение.

Жировую прослойку на мясе следует выжарить в первую очередь. Используйте для этого специальные щипцы.

Не кладите стейк на сковороду полностью, удерживайте его так, чтобы раскаленной поверхности касался только участок с жировой прослойкой. Когда жира совсем не останется, можете начинать жарить стейк.

6. Используйте кулинарный термометр для мяса.

Этот способ - самый надежный, он поможет определить степень прожарки мяса, избавит от необходимости протыкать стейк ножом, вдавливать в него палец, касаться мясо щекой и другими частями тела.

Принцип работы такого термометра очень прост - все они имеют щуп, который необходимо воткнуть в мясо перед готовкой. Не переживайте - мясные термометры жара не боятся.

7. В конце добавьте к стейку сливочное масло.