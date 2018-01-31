Определен лучший продукт питания против рака груди

«Жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбе, уменьшают размер раковых опухолей на 60-70%», - заявили ученые после испытаний на мышах. Медики считают, что для профилактики опухолей людям нужно употреблять 2-3 порции жирной рыбы в неделю, пишет Medikforum.ru .

В ходе эксперимента мышей, болеющих раком молочной железы (форма HER-2), кормили различными типами жирных кислот Омега-3. В итоге было установлено, что Омега-3 из жирной рыбы оказывают на опухоли максимально подавляющее действие.

Растительные источники Омега-3 также способствовали купированию роста опухоли. Но, как смогли установить исследователи, для достижения желаемого эффекта они должны были употреблять в более высоких дозах. В то время как жирные кислоты из рыбы уменьшали образования на 60-70%, жирные кислоты из льняного масла сокращали размер опухолей на 30%.