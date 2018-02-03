Семь вещей, которые вы должны знать, перед тем, как вступить в брак

Общение — главное

Каков ваш стиль общения и схож ли он с типом общения вашего избранника? Один из лучших способов узнать, смогут ли ваши отношения выдержать испытание временем, — обратить внимание на то, как вы разговариваете друг с другом, пишет Lifter.com.ua.

Очень легко не сказать партнеру о том, что вы на самом деле чувствуете, из-за боязни причинить ему боль. Но это может серьезно повлиять на ваши отношения. У вас двоих должен быть ясный и простой способ делиться своими домыслами проблемами, мнениями и жалобами друг с другом.

Физическая химия

Она либо переоценивается, либо недооценивается. Но она очень важна в отношениях. Например, если для вас важна привязанность и физическая близость, но ваш партнер менее заинтересован в этом, это может создать проблемы в будущем. Вы просто не будете удовлетворены своей интимной жизнью. Ведь физическая близость выходит за пределы секса, это способ соединения с человеком и выражение любви к нему ментальным, духовным и эмоциональным способом. Ключ для вас состоит в том, чтобы иметь аналогичную перспективу в отношении секса у вашего избранника и естественную химию между вами.

Разделять мнение партнера о воспитании детей и важности семьи

Некоторые люди могут вступать в отношения с долгосрочной целью иметь семью. Другие завязывают отношения, будучи с ребенком и не захотят иметь второго.

Все индивидуально и запутанно, поэтому вам нужно выяснить все детали о том, как ваш партнер видит свою семейную жизнь до вступления в брак с ним. Если вы хотите иметь детей, обсудите со своей второй половинкой стиль их воспитания или то, какой вы видите свою будущую семью. Посмотрите, совпадают ли ваши взгляды друг с другом.

Если у вас разные представления о семье, сделайте паузу в отношениях. Дети действительно приносят радость в вашу жизнь, но, если вы двое не разделяете взгляды на семью, ожидайте непростых отношений. Разрозненные взгляды на то, какой должна быть семейная жизнь, — одна из наиболее частых причин развода.

У вас должны быть аналогичные интересы и цели

Да, противоположности притягиваются, но знаете ли вы, что люди, у которых больше общего, имеют более длительные и удовлетворительные отношения?

Вначале это может показаться неважным, но, в последствии, разные характеры, цели в жизни и интересы могут послужить источником раздора. Вы любите путешествовать, а ваш партнер? Что вам нравится делать с ним? Вам не должно нравится одно и то же, но, если вы разделяете общие интересы, это поможет укрепить ваши отношения.

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