Семь вещей, которые вы должны знать, перед тем, как вступить в брак

Вы уверенны, что нашли любовь всей своей жизни и решили отправиться с ним под венец. Но прежде чем облачится в свадебное платье, важно, чтобы вы знали эти 7 важных вещей о своей второй половинке:
Общение — главное
Каков ваш стиль общения и схож ли он с типом общения вашего избранника? Один из лучших способов узнать, смогут ли ваши отношения выдержать испытание временем, — обратить внимание на то, как вы разговариваете друг с другом, пишет Lifter.com.ua.
Очень легко не сказать партнеру о том, что вы на самом деле чувствуете, из-за боязни причинить ему боль. Но это может серьезно повлиять на ваши отношения. У вас двоих должен быть ясный и простой способ делиться своими домыслами проблемами, мнениями и жалобами друг с другом.
Физическая химия
Она либо переоценивается, либо недооценивается. Но она очень важна в отношениях. Например, если для вас важна привязанность и физическая близость, но ваш партнер менее заинтересован в этом, это может создать проблемы в будущем. Вы просто не будете удовлетворены своей интимной жизнью. Ведь физическая близость выходит за пределы секса, это способ соединения с человеком и выражение любви к нему ментальным, духовным и эмоциональным способом. Ключ для вас состоит в том, чтобы иметь аналогичную перспективу в отношении секса у вашего избранника и естественную химию между вами.
Разделять мнение партнера о воспитании детей и важности семьи
Некоторые люди могут вступать в отношения с долгосрочной целью иметь семью. Другие завязывают отношения, будучи с ребенком и не захотят иметь второго.
Все индивидуально и запутанно, поэтому вам нужно выяснить все детали о том, как ваш партнер видит свою семейную жизнь до вступления в брак с ним. Если вы хотите иметь детей, обсудите со своей второй половинкой стиль их воспитания или то, какой вы видите свою будущую семью. Посмотрите, совпадают ли ваши взгляды друг с другом.
Если у вас разные представления о семье, сделайте паузу в отношениях. Дети действительно приносят радость в вашу жизнь, но, если вы двое не разделяете взгляды на семью, ожидайте непростых отношений. Разрозненные взгляды на то, какой должна быть семейная жизнь, — одна из наиболее частых причин развода.
У вас должны быть аналогичные интересы и цели
Да, противоположности притягиваются, но знаете ли вы, что люди, у которых больше общего, имеют более длительные и удовлетворительные отношения?
Вначале это может показаться неважным, но, в последствии, разные характеры, цели в жизни и интересы могут послужить источником раздора. Вы любите путешествовать, а ваш партнер? Что вам нравится делать с ним? Вам не должно нравится одно и то же, но, если вы разделяете общие интересы, это поможет укрепить ваши отношения.
Финансы, финансы и еще раз финансы
Деньги и ваше отношение к ним крайне важно в отношениях. Ищите того, кто разделяет ваше мнение при составлении бюджета и планировании будущего.
Спросите своего партнера, как он управляет своими финансами. Обсудите, как будете распоряжаться вашим общим бюджетом, долгами, финансовыми обязательствами и т.д. Долги и неумение рационально тратить средства может свидетельствовать о несовпадении ваших взглядов на траты или об отсутствии у человека ответственности.
К сожалению, эти черты могут переноситься и в ваши отношения. Деньги и управление ими часто являются одной из главных причин, по которой пары распадаются.
Как каждый из вас относится к духовности?
Религия может ничего не значить для одних, но быть неотъемлемой частью жизни для других. Этот вопрос становится важным, если вы собрались воспитывать детей вместе. Некоторые религии могут диктовать образ жизни. Для тех, кто имеет духовные убеждения, религия служит моральным компасом. Будьте предельно откровенны друг с другом о том, что духовность значит для вас обоих и как вы склонны практиковать ее в отношениях.
Познакомьтесь с его семьей, чтобы вы могли лучше понять своего партнера.
Иногда люди избегают этого. Но, если вы настроены серьезно, уделите время встрече с семьей вашего возлюбленного, потому что после брака его родные станут также и вашей семьей.
Семья вашего суженого поможет узнать его лучше. Пронаблюдайте модель отношений, принятую в его семье, и посмотрите, как ваш избранник взаимодействует со своими братьями и сестрами, родителями, дальними родственниками и т.д. Это позволит вам понять, как он справляется с такими отношениями и как он будет вести себя с вами. Здоровые отношения с родителями и близкими подразумевают здоровую связь с вами. Дисфункциональность, в какой-то степени, присутствует в каждой семье, но решение этих проблем навсегда спасет вас от скорби в долгосрочной перспективе.
Помните, вы достойны любви. И если отношения не работают для вас, не стоит с ними бороться, дождитесь подходящего для вас человека, а не пытайтесь быть идеалом для того, кто вам не пара.