Как помочь ребенку заговорить: пять секретов

«Почему-то мысли о будущих долгих и важных разговорах волновали меня перед рождением первенца больше всего, и развивать речь дочери я стала с первых же дней ее жизни, пишет Deti.mail.ru.

Сначала это были монологи. Я набралась терпения, трещала без умолку – и ждала.

Мои усилия не прошли даром. В год и четыре месяца девочка повторяла за мной простые слова: «пол», «вода», «заяц». Через три месяца спокойно произносила «собака» и «машина». В два года говорила простыми фразами, стала выговаривать «р».

Пришла я к такому результату во многом интуитивно. Получилась довольно простая схема, позволяющую шаг за шагом помочь ребенку освоить речь».

Шаг 1. Живите в режиме радио

Дочь засыпала под мои рассказы и песни, слышала их, пока бодрствовала. Скоро подключились и родственники. Дедушки и бабушки вспомнили все стихи, прибаутки и потешки, которые когда-то слышали, а потом взялись за книги и полезли в интернет.

«Разговаривать с ребенком нужно обязательно, и это неважно, что сначала он ничего не понимает, а потом, когда уже понимает, молчит в ответ, — прокомментировала руководитель филиала бюро медико-социальной экспертизы, врач-невролог Александра Пашенцева. — Причем аудиосказки или развивающие программы на планшете не могут заменить живую речь. Детям нужен вербальный контакт».

«Речь развивается по подражанию, поэтому большую роль играет четкая, неторопливая речь окружающих взрослых, — рассказала логопед АНО «Центр культуры «Хорошевский» Ольга Хорева. — Активный словарь ребенка также наращивается постепенно. Детская речь приближается к взрослой только к пяти годам».

Шаг 2. Валяйте дурака

Я корчила дочке рожи, надувала и втягивала щеки. И все это под звуковой «аккомпанемент»: цоканье языком и причмокивание губами, жужжание и шипение. Дочь повторяла эти звуки за мной. Игра и развлекала ее, и тренировала артикуляционные мышцы.

«Развитие артикуляции – важная составляющая освоения речи, — подчеркивает Ольга Хорева. – Для развития артикуляции логопеды используют упражнения, которые выполняются в игровой форме. Так начинается становление звуков».

Шаг 3. Повторяйте все по много раз

Сначала повторяем простые слова – «дай», «бум» или состоящие из двух одинаковых слогов – «папа», «мама», «баба». Все это – в игре, с улыбкой, без нажима.

Если мне на глаза попадались предметы, обозначаемые словом из лексикона дочери, показывала пальцем и ждала. При этом старалась уйти от всяких «би-би» и «гав-гав».

Позже предлагала дочери повторять чуть более сложные слова. Если они были очень длинными, то сначала по слогам и только потом целиком.