Как помочь ребенку заговорить: пять секретов

«Ма-ма», — впервые в жизни произносит, глядя на вас, ребенок, и – земля уходит из-под ног. Но прежде чем он свободно заговорит, вам предстоит долгий путь. Мать двоих детей Татьяна Турбал рассказала, как она помогла своему старшему ребенку легко и быстро освоить речь.
«Почему-то мысли о будущих долгих и важных разговорах волновали меня перед рождением первенца больше всего, и развивать речь дочери я стала с первых же дней ее жизни, пишет Deti.mail.ru.
Сначала это были монологи. Я набралась терпения, трещала без умолку – и ждала.
Мои усилия не прошли даром. В год и четыре месяца девочка повторяла за мной простые слова: «пол», «вода», «заяц». Через три месяца спокойно произносила «собака» и «машина». В два года говорила простыми фразами, стала выговаривать «р».
Пришла я к такому результату во многом интуитивно. Получилась довольно простая схема, позволяющую шаг за шагом помочь ребенку освоить речь».
Шаг 1. Живите в режиме радио
Дочь засыпала под мои рассказы и песни, слышала их, пока бодрствовала. Скоро подключились и родственники. Дедушки и бабушки вспомнили все стихи, прибаутки и потешки, которые когда-то слышали, а потом взялись за книги и полезли в интернет.
«Разговаривать с ребенком нужно обязательно, и это неважно, что сначала он ничего не понимает, а потом, когда уже понимает, молчит в ответ, — прокомментировала руководитель филиала бюро медико-социальной экспертизы, врач-невролог Александра Пашенцева. — Причем аудиосказки или развивающие программы на планшете не могут заменить живую речь. Детям нужен вербальный контакт».
«Речь развивается по подражанию, поэтому большую роль играет четкая, неторопливая речь окружающих взрослых, — рассказала логопед АНО «Центр культуры «Хорошевский» Ольга Хорева. — Активный словарь ребенка также наращивается постепенно. Детская речь приближается к взрослой только к пяти годам».
Шаг 2. Валяйте дурака
Я корчила дочке рожи, надувала и втягивала щеки. И все это под звуковой «аккомпанемент»: цоканье языком и причмокивание губами, жужжание и шипение. Дочь повторяла эти звуки за мной. Игра и развлекала ее, и тренировала артикуляционные мышцы.
«Развитие артикуляции – важная составляющая освоения речи, — подчеркивает Ольга Хорева. – Для развития артикуляции логопеды используют упражнения, которые выполняются в игровой форме. Так начинается становление звуков».
Шаг 3. Повторяйте все по много раз
Сначала повторяем простые слова – «дай», «бум» или состоящие из двух одинаковых слогов – «папа», «мама», «баба». Все это – в игре, с улыбкой, без нажима.
Если мне на глаза попадались предметы, обозначаемые словом из лексикона дочери, показывала пальцем и ждала. При этом старалась уйти от всяких «би-би» и «гав-гав».
Позже предлагала дочери повторять чуть более сложные слова. Если они были очень длинными, то сначала по слогам и только потом целиком.
«Звукоподражания очень важны, и вовсе игнорировать их не стоит. Они, как правило, служат для обозначения действий (например, поезд едет – «ту-ту», вода капает – «кап-кап», часы идут – «тик-так»), – рассказала Ольга Хорева. – Однако нужно следить, чтобы ребенок не застрял на этом этапе, и вовремя перейти на следующий – к произнесению привычных нам слов. Проще всего понять, готов ли ребенок сказать то или иное слово, проследив, какие звуки он уже выговаривает. Так, вместо «кап-кап» в какой-то момент стоит предложить ребенку произнести слово «вода». И если у него это получится, с «кап-кап» нужно попрощаться».
Шаг 4. «Не понимайте» своего ребенка
Если дочь просила о чем-то жестами, хотя могла использовать простое слово, я притворялась, что не могу догадаться, о чем она просит (в туалет, конечно, вовремя водила).
«Этот прием работает, когда ребенок в принципе уже что-то говорит. Но здесь очень важно не перегибать палку, – посоветовала Ольга Хорева. – На непонимание дети реагируют по-разному. Некоторые уходят в крик, слезы. Таким детям взрослым лучше сначала дать образец: самим произнести нужное слово».
Шаг 5. Просите расшифровать просьбу
Я просила дочку объяснить мне смысл, заложенный в одном слове. Так «дай» превращалось в «мама, дай воды».
«Чтобы помочь ребенку составить простую фразу из двух слов, проще всего задать уточняющий вопрос. Когда ребенок говорит «гулять», спросите, с кем он пойдет и куда. Простые фразы дети осваивают в норме к двум годам. Быстрее всего появляются те, что связаны с повседневными бытовыми вещами», – прокомментировала Ольга Хорева.
«Иногда так бывает, что родители занимаются с ребенком, а он молчит. А потом в три-четыре года вдруг начинает разговаривать предложениями. Это тоже вариант нормы, и такой способ освоения речи, как правило, наследуется», – рассказала Александра Пашенцева.
Как понять, все ли в порядке, произойдет этот скачок в какой-то момент или все-таки в развитии речи есть отклонения? По словам Александры Пашенцевевой, надежный способ определить патологию в речевом развитии – проследить, понимает ли ребенок обращенные к нему слова. К двум годам в норме это уже происходит.
Отсутствие гуления и попыток найти взглядом источник звука (в том числе говорящего взрослого) часто говорит о проблемах со слухом. Застой в освоении речи может указывать и на эпилепсию – когда небольшие приступы случаются ночью, «стирая» накопленную за день информацию. А иногда нарушения в развитии речи могут быть обусловлены банальной педагогической запущенностью.