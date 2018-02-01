Наращивание волос: преимущества и недостатки

Безусловно, у наращивания волос перед свадьбой есть свои преимущества: вам не нужно было ухаживать за длинными волосами на протяжении многих лет, согласитесь, это задача не из легких, пишет Rus.tvnet.lv.

Ваша прическа будет роскошной. Вы за два часа получите волосы такой длины, которой добились бы только за два-три года кропотливого ухода за волосами. Согласитесь, заманчиво и очень удобно.

К тому же, если вы хотите перед свадьбой мелирование или колорирование, вам не придется красить собственные волосы – вам просто нарастят пряди светлого или темного цвета. А если вам это надоест, вы сможете легко их снять.

Но у наращивания волос есть и недостатки: с ними можно сделать только ограниченное количество причесок. Прическа должна быть такой, чтобы не было видно мест соединения настоящих волос с наращенными, а это нелегко.

Еще один недостаток: за наращенными волосами нужен особый уход, и несколько дней или недель до свадьбы вам придется здорово с ними помучиться.

Мыть их можно только стоя, ни в коем случае нельзя наклонять голову вперед при мытье. Спать же с распущенными наращенными волосами категорически запрещено: заплетайте их в косичку или хвост.

К тому же они очень путаются, а расчесывать их необходимо три раза в день. Согласитесь, хлопот достаточно.