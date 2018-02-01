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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

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Платье Кейт Миддлтон назвали отстоем

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Кейт Миддлтон

ФОТО: KGC-178/Pool/GoffPhotos.com

Жена принца Уильяма герцогиня Кейт надела для встречи с шведской кронпринцессой Викторией платье британского бренда Erdem от дизайнера Эрдема Моралиоглу. Об этом сообщает Footwear News.

Встреча принца Уильяма, внука Елизаветы II, и его супруги Кейт с кронпринцессой Викторией и ее супругом принцем Дэниелом прошла в резиденции британского посла в Стокгольме. Беременная герцогиня Кембриджская надела полностью закрытое платье с воротом-стойкой, с длинными рукавами и юбкой в пол из атласа оливкового цвета с цветочным принтом, тогда как кронпринцесса выбрала черное коктейльное платье чуть ниже колена с V-образным декольте и открытым плечом. Мужчины, как предписывал дресс-код мероприятия black tie, были в смокингах и галстуках-бабочках, передает Lenta.ru.

Кейт Миддлтон

ФОТО: KGC-178/Pool/GoffPhotos.com

Фотография двух пар была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца (резиденции британской королевской семьи), где наряд Кейт вызвал недоумение пользователей. «Извините, но что это на Кейт? — написал юзер Treggie. — Ужасный цвет. И невозможно было бы больше задрапироваться даже если очень постараться. Кейт, вы прекрасны, носите что-то более достойное будущей королевы». Odrey8681 назвал наряд «отстоем», orbawalsh заявил, что «это платье ни о чем».

Кейт Миддлтон, принц Уильям, кронпринцесса Швеции Виктория и ее супруг принц Дэниел

ФОТО: KGC-178/Pool/GoffPhotos.com

Кейт Миддлтон

ФОТО: KGC-178/Pool/GoffPhotos.com

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