Платье Кейт Миддлтон назвали отстоем

Встреча принца Уильяма, внука Елизаветы II, и его супруги Кейт с кронпринцессой Викторией и ее супругом принцем Дэниелом прошла в резиденции британского посла в Стокгольме. Беременная герцогиня Кембриджская надела полностью закрытое платье с воротом-стойкой, с длинными рукавами и юбкой в пол из атласа оливкового цвета с цветочным принтом, тогда как кронпринцесса выбрала черное коктейльное платье чуть ниже колена с V-образным декольте и открытым плечом. Мужчины, как предписывал дресс-код мероприятия black tie, были в смокингах и галстуках-бабочках, передает Lenta.ru.